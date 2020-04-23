После того как власти американского штата Миссури подали судебный иск против Китая (Пекин обвиняют в сокрытии правды о коронавирусе - Ред.) в дело вошел и штат Миссисипи.

Здесь намерены так же подать иск против Китая и взыскать с него ущерб из-за реакции Пекина на вспышку коронавируса Covid-19, как передает The Hill.

Генеральный прокурор штата Линн Фитч заявила, что "слишком много жителей Миссисипи пострадало в результате замалчивания со стороны Китая".

"Мы не можем позволить им действовать безнаказанно. Жители Миссисипи заслуживают справедливости, и я буду добиваться этого в суде", - добавила она.

Прокурор также намерена требовать от Китая возмещения ущерба.

Фитч призывает представителей Миссисипи в американском Конгрессе поддержать закон, недавно представленный сенатором Томом Коттоном и конгрессменом Дэном Креншо, который позволит американцам подавать в суд на Пекин, чтобы возместить убытки за потери, вызванные новым коронавирусом.

Напомним, ранее генеральный прокурор штата Миссури подал иск против Пекина в связи с его реакцией на Covid-19 и потребовал возместить ущерб, чтобы компенсировать "огромные человеческие потери, человеческие страдания и экономические потрясения", вызванные пандемией.

Официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан назвал иск со стороны Миссури абсурдным шагом.

"Этот так называемый судебный процесс очень абсурден и не имеет никакой фактической и правовой основы", - сказал он, отметив, что Китай действовал "открыто, прозрачно и ответственно" в борьбе с болезнью.

Ранее "Страна" сообщала, что по данным на 23 апреля в Китае вот уже восьмой день подряд никто не умирает от Covid-19.