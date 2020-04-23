За минувшие сутки в Китае выявлено всего десять новых случаев заражения Covid-19, шесть из которых выявлено у вернувшихся из-за границы. Но самое важное в ежедневной сводке то, что уже восьмые сутки подряд, на территории материкового Китая нет ни одного летального исхода, связанного с коронавирусом.

Об этом заявили в Госкомздраве КНР, как передает "Интерфакс".

В последний раз китайские власти сообщали об умерших от коронавируса 15 апреля. Таким образом, в стране уже восьмой день не было смертей, связанных с Covid-19.

Напомним, что с момента начала вспышки в декабре от коронавируса в Китае умерли 4 632 человека, зарегистрировано 82 798 случаев заражения, из них 1 616 - у людей, прибывших из-за рубежа.

На материковой части страны в настоящее время в медучреждениях проходят курс лечения 959 человек, состояние 63 больных оценивается как тяжелое. 77 00 человек выздоровели и покинули медучреждения.

На китайских территориях вне материковой части страны за минувшие сутки зафиксированы пять новых случаев заражения, четыре - в Гонконге и один на Тайване. С декабря прошлого года в трех районах зарегистрировано 1 504 случая заболевания: в Гонконге - 1 033 (при четырех случаях смертельного исхода), в Макао - 45, на Тайване - 426 (шесть случаев смерти).

Ранее "Страна" сообщала, что Британия вышла на пик заболеваемости коронавирусом.