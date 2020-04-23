Версия о намеренных поджогах в лесах Чернобыльской зоны, где пожарные пока не могут добраться к самому проблемному участку, похоже всерьез отрабатывается на самом высшем уровне. Спецназ и кинологи НГУ уже начали антидиверсионную операцию в зоне отчуждения.

В ходе этой операции, которая проводится в Чернобыльской зоне и прилегающих территорий Киевской и Житомирской областей спецназовцы и кинологи НГУ прочесывают местность в поисках диверсионных групп, которые осуществляют поджоги.

Об этом передает пресс-служба Нацгвардии Украины.

Видео: Национальная гвардия Украины

"Бойцы отдельного отряда специального назначения "Омега" Северного Киевского территориального управления НГУ и кинологи 1-й Президентской бригады оперативного назначения имени гетмана Петра Дорошенко обследуют территории, где обнаруживают новые очаги возгораний. Главной задачей военных правоохранителей является поиск и задержание поджигателей.

Для максимальной эффективности спецназовцы и кинологи тесно взаимодействуют с экипажами беспилотных авиакомплексов гвардейской авиационной базы", - рассказали в пресс-службе.

Ранее "Страна" сообщала, что в сети появилось видео последствий пожаров в Чернобыльской зоне, снятое с высоты птичьего полета.