Спецназ Нацгвардии начал охоту на диверсантов-поджигателей в Чернобыльских лесах. Фото и видео
Версия о намеренных поджогах в лесах Чернобыльской зоны, где пожарные пока не могут добраться к самому проблемному участку, похоже всерьез отрабатывается на самом высшем уровне. Спецназ и кинологи НГУ уже начали антидиверсионную операцию в зоне отчуждения.
В ходе этой операции, которая проводится в Чернобыльской зоне и прилегающих территорий Киевской и Житомирской областей спецназовцы и кинологи НГУ прочесывают местность в поисках диверсионных групп, которые осуществляют поджоги.
Об этом передает пресс-служба Нацгвардии Украины.
Видео: Национальная гвардия Украины
"Бойцы отдельного отряда специального назначения "Омега" Северного Киевского территориального управления НГУ и кинологи 1-й Президентской бригады оперативного назначения имени гетмана Петра Дорошенко обследуют территории, где обнаруживают новые очаги возгораний. Главной задачей военных правоохранителей является поиск и задержание поджигателей.
Для максимальной эффективности спецназовцы и кинологи тесно взаимодействуют с экипажами беспилотных авиакомплексов гвардейской авиационной базы", - рассказали в пресс-службе.
Ранее "Страна" сообщала, что в сети появилось видео последствий пожаров в Чернобыльской зоне, снятое с высоты птичьего полета.