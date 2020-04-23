Министерство иностранных дел Украины начало сотрудничество с интернет-энциклопедией Wikipedia для "исправления дезинформации".

Об этом сообщила пресс-служба МИД.

"Защита правды и противодействие дезинформации является стратегическим приоритетом внешней политики Украины. Вместе с партнерами мы начинаем борьбу с дезинформацией в важном сегменте - крупнейшей в мире энциклопедии. Статьи из Википедии ежедневно становятся источником информации для миллионов людей по всему миру. Поэтому очень важно, чтобы информация об Украине в этой энциклопедии была максимально объективной и достоверной", - заявил глава МИД Дмитрий Кулеба

По информации ведомства, министерство совместно с Wikipedia запускает несколько совместных проектов, в рамках которых энциклопедия будет наполняться "правдивой и точной" информацией об Украине, войне на Донбассе, аннексии Крыма, об интеграции Украины в НАТО и ЕС, про отношения с другими странами и общую деятельность нашей страны.

Уже с мая многие украинские и иностранные дипломаты присоединятся к составлению информации о дипломатических учреждениях, отношениях Украины с другими странами, о наших политиках, общественных деятелях, важных датах, событиях и памятных местах.

Все эти данные будут описаны на государственном языке и тех языках, которыми говорят на родине дипломатов.

Напомним, в интернет-энциклопедии "Википедия" дали созданному в результате слияния двух ведомств Министерству развития громад и территорий Украины аббревиатуру "Минразгром".

Как сообщала "Страна", в Турции доступ к крупнейшей онлайн-энциклопедии "Википедия" заблокировали из-за отказа ее руководства удалить информацию о поддержке Анкарой терроризма.