Вертолет Вооруженных сил Украины Ми-8 совершил вынужденную посадку на неподготовлденной для этого площадке в поле из-за птицы, которая попала в один из двигателей машины.

Об этом сообщила пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

"22 апреля, около 17 часов, вертолет Ми-8 бориспольской Бригады Транспортной Авиации Воздушных Сил ВС Украины совершила вынужденную посадку на необорудованной площадке. По словам экипажа, во время полета в двигатель вертолета залетела птица, что повлекло отказ одного из двигателей", - указано в сообщении.

Военнослужащим удалось успешно посадить боевую машину, несмотря на нерабочий двигатель. Известно, что в момент происшествия на вертолете проводились плановые полеты на предельно низкой высоте около села Иванков в Киевской области.

"В этот день экипажи вертолетов Ми-8 осуществляли плановые полеты на предельно малых высотах, отрабатывали упражнения по курсу боевой подготовки на групповую слетанность в составе пары", - добавил представитель Генштаба.

В ВСУ отметили, что вертолет, как и экипаж, остались невредимы. На станцию машина прибыла самостоятельно с двумя двигателями.

Напомним, в западных областях Украины, где собираются ввести комендантский час из-за коронавируса, начались плановые тактические учения. Они проходят в рамках проверки готовности к выполнению задач по назначению определенных военных частей и подразделений десантно-штурмовых войск, Сухопутных войск и Воздушных сил ВСУ.

Как сообщала "Страна", служба безопасности Украины фиксирует попытки распространения фейков, связанных с темой коронавируса в Украине. Специалисты по кибербезопасности СБУ предупредили, что одним из фейков является слух о распылении над Киевом растворов для дезинфекции на вертолете.