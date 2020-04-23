Спецпредставитель председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Украине и в Трехсторонней контактной группе Хайди Грау призвала стороны конфликта на Донбассе обеспечить возможность пересечения линии разграничения.

Ее призыв касается гражданских лиц, которым необходимо переезжать по гуманитарным нуждам.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Я также призываю обеспечить возможность пересечения линии соприкосновения для гражданских лиц по гуманитарным соображениям", - сказала Грау представителям прессы после завершения 22 апреля заседания ТКГ в формате видеоконференции.

Она также попросила стороны приложить все усилия для того, чтобы меры по борьбе со вспышкой коронавируса не стали дополнительным препятствием для свободного и безопасного доступа СММ ОБСЕ на всей территории Украины в соответствии с ее мандатом.

Ранее "Страна" рассказывала, о чем шла в среду речь на переговорах ТКГ.

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