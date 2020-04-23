На пик заболеваемости коронавирусом вышла Великобритания. Сейчас в стране COVID-19 болеют 133 495 человек, 18 100 скончалось.

Об этом сообщает The Guardian.

Министр здравоохранения Британии Мэтт Хэнкок заявил, что в стране наступил пик заболеваемости коронавирусом.

"Это важно. Мы достигли пика", - сообщил он. Однако Хэнкок призвал не ослаблять карантинные ограничения, чтобы не спровоцировать вторую волну заболеваемости.

На данный момент в Британии провели 559 935 тестов на коронавирус, некоторые местные власти предлагают провести всеобщее тестирование после окончания пандемии.

Напомним, британские ученые с четверга 23 апреля начнут клинические испытания вакцины против Covid-19 на людях. Всего будет 500 испытуемых, которые получат 2 варианта вакцины и пройдут вакцинацию до середины мая.

Как сообщала "Страна", в Великобритании за минувшие сутки скончались 449 пациентов с коронавирусом. Это самый низкий суточный показатель за последние две недели.