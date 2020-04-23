Российское Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) исследует эффективность применения препарата "Мефлохин" для лечения зараженных коронавирусом. Первые испытания дали положительные результаты.

Отчет о них опубликован на сайте ФМБА.

В исследовании принимают участие 4 ведущих научно-клинических центра ФМБА России. В нем оценивается срок клинического выздоровления пациента, а также частота развития нежелательных явлений в ходе лечения.

Предварительные результаты исследования у 347 пациентов с SARS-CoV-2 показали, что на фоне лечения препаратом "Мефлохин", у 78% больных со средне-тяжелым состоянием отмечается положительная клиническая динамика, регресс или стабилизация изменений в легочной ткани. Это подтверждает компьютерная томография. Все пациенты хорошо переносят препарат. Серьёзных побочных эффектов не выявлено.

"Мефлохин" полностью блокирует развитие цитопатического действия нового коронавируса в концентрации 2 мкг/мл.

"Мефлохин" (также известен как "Лариам") используется для профилактики или лечения малярии. Он был разработан в Армейском научно-исследовательском институте имени Уолтера Рида в США в начале 1970-х годов.

Применение противомалярийных препаратов в лечении нового вируса практикуется в Китае, США и странах Европы. Некоторые западные исследования доказали, что такие препараты обладают и противовирусным эффектом: они предотвращают внедрение вируса в клетку.

Достоверные выводы об эффективности и безопасности применения "Мефлохина" при коронавирусе будут сделаны после окончания клинического исследования до 20 мая.

Ранее "Страна" сообщала, что китайские ученые доказали неэффективность лечения Covid-19 "Арбидолом".

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