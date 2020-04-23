Койки для больных коронавирусом украинцев в Александровской больнице столицы заканчиваются.

Об этом сообщила Главврач Александровской клинической больницы Людмила Антоненко на своей странице в Facebook.

"Места в инфекционных отделениях заканчиваются. По состоянию на 22 апреля в Александровской клинической больнице г. Киева в инфекционных отделениях находится 88 пациентов, из них - 76 с подтвержденным коронавирусом, 80 - с пневмонией, 6 - в реанимации, все на кислородной поддержке, на ИВЛ нет. За выходные дни умерло 2 пациента с COVID-19 с двусторонней полисегментарной пневмонией и хроническими сопутствующими заболеваниями", - написала она.

Антоненко отметила, что сейчас сотрудники учреждения готовят новые места для зараженных.

По ее словам, видимость того, что темпы заболеваемости коронавирусом в Украине не растут - это иллюзия.

"COVID-19 - невидимый враг, который еще может нанести мощный удар", - добавила главврач.

По ее словам, всех расходных материалов и медицинского оборудования врачам хватает, а накануне меценаты предоставили в использование больницы портативную медицинскую капсулу.

Главный врач Александровской больницы сообщила, что в столичной клинике заканчиваются места. Видео: Facebook / Людмила Антоненко

Напомним, за последние несколько недель количество госпитализированных с коронавирусом в столичную инфекционную клинику растет: сюда поступают от 10 до 17 человек за сутки, и все находятся в среднем или тяжелом состоянии.

Как сообщала "Страна", стало известно, чем в украинских больницах лечат депутатов и простых людей, болеющих коронавирусом.