На фоне пандемии и выхода из гонки Сандерса пошли вверх рейтинги главного оппонента Дональда Трампа - бывшего вице-президента при Обаме и экс-куратора Украины Джо Байдена.

Шансов на победу кандидату от демократов может добавить вероятное появление в кампании супруги его бывшего босса Мишель Обамы, которую он в случае избрания готов взять вице-президентом.

Жена Обамы молода и популярна среди демократического электората, ей самой прочили участие в президентской гонке. Не факт, что она согласится на предложение Байдена, но даже ее поддержка может повлиять на ход кампании.

Все это заставляет Трампа, во-первых, активнее использовать возможный компромат против Байдена, в частности, по украинским делам. Во-вторых, есть версия, которую активно разгоняют демократы, что Трамп попытается перенести выборы, сославшись на пандемию (так уже сделали, кстати, в Великобритании, а в Польше призывают перенести выборы на два года).

Что изменилось в предвыдборных раскладах в США и как это отразится на Украине, разбиралась "Страна".

Пандемия и женский электорат - в помощь Байдену

Пандемия и появление в кампании Байдена бывшей первой леди, по мнению экспертов, действительно может усложнить ситуацию для Трампа.

Тем более, что ситуация с коронавирусом в США только ухудшается.

Число умерших от коронавируса в Штатах превышает 50 тысяч человек, что сравнимо с количеством американцев, погибших во Вьетнамской войне.

Из-за карантина, который вводят губернаторы штатов несмотря на сопротивление Трампа, все больше людей остаются без работы - на биржу труда уже записались больше 26 миллионов, приближая страну к показателям Великой депрессии.

Все это, естественно, бьет по позициям Трампа и усиливает его оппонента.

Соцопросы показывают электоральный перевес Байдена. По данным Monmouth University, кандидатуру бывшего вице-президента поддерживают 48% респондентов, а Трампа - 44%.

Рейтинг Байдена, говорят социологи, на фоне пандемии остается достаточно стабильным.

"Рейтинг Байдена - это рейтинг Демократической партии. Если раньше он был личным рейтингом самого Байдена на политической арене и в ходе праймериз, когда он конкурировал с Сандерсом и Уоррен, и тогда был скромнее, то теперь это консолидированный рейтинг демократов", - поясняет политолог Константин Бондаренко.

"Усилиями демократических элит, которые еще раз показали, "кто в американском доме хозяин", Байден, как Феникс из пепла, восстал и смог победить на демократических праймериз своих оппонентов, включая ранее безоговорочного лидера Сандерса. Но этого сегодня мало - это понимают все. И если схватка с Трампом до этого казалась безнадежным делом, то сегодня, когда прилетел "черный лебедь" в виде пандемии коронавируса и экономического кризиса, у демократов появился шанс на победу на президентских выборах. И для этого они пытаются сконцентрировать все ресурсы, все возможные голоса, к которым могут дотянуться в американской социальной и политической системе", - добавляет политолог Руслан Бортник.

На начальном этапе борьбы с пандемией уровень поддержки Трампа вырос, но потом вновь снизился. Этому есть несколько объяснений.

"Во-первых, это рост числа жертв коронавируса, во-вторых, по мнению части американцев, не всегда адекватные выступления президента, который то советует лечить коронавирус хлоркой, чем вызывает ужас у медиков, то говорит, что коронавирус придуман его врагами. Ну и рост безработицы многих пугает. Трамп даже пообещал остановить иммиграцию в страну, чтобы защитить рабочие места. С одной стороны, президент пытается спасти экономику и поскорее закончить карантин, с другой - эпидемия нарастает. Хотя он еще может использовать кризис и пандемию в свою пользу, показав себя "спасителем Америки". Как, например, Джордж Буш, рейтинг которого вырос после событий 11 сентября. В случае Трампа все будет зависит от того, как дальше будет развиваться ситуация с коронавирусом в США", - сказал "Стране" вашингтонский политолог Питер Стоун.

Кроме пандемии, шансам Трампа на переизбрание может повредить объявление Байденом о том, что он возьмет вице-президентом Мишель Обаму.

Байден пообещал, что своим вице-президентом он выберет женщину (ведь именно женский электорат может дать необходимые для победы голоса), а бывшая первая леди является одной из самых популярных людей среди демократов и сторонников независимых кандидатов.

"В Америке нет такого человека, которого Байден мог бы выбрать своим вице-президентом и который повысил бы его шансы на избрание больше, чем Мишель Обама", - пишет редактор CNN Крис Чиллизза.

Однако сама Обама пока не давала согласия на то, чтобы стать вице-президентом при Байдене.

В своих мемуарах она заявляла, что у нее нет намерения баллотироваться на какую-либо государственную должность.

Она говорит, что проведенное в Белом доме время лишило ее нормальной жизни и возможности оставаться в тени.

"Я не знаю, хотелось бы мне занимать какую-либо руководящую должность. Потому что невозможно наслаждаться жизнью за тонированным окном автомобиля. Мы уже принесли эту жертву — и я не жалуюсь. Но, если я собираюсь быть лидером, мне придется быть там", - заявляла Обама.

Впрочем, и ее супруг Барак когда-то открыто заявлял, что он не собирается баллотироваться в президенты, - и таки пошел на выборы.

"Нельзя исключить, что Мишель Обама согласится стать кандидатом в вице-президенты. Почему? Потому что, если Байден обратится к ней с таким предложением и скажет, что в случае ее согласия шансы положить конец президентству Трампа существенно повысятся, то вполне возможно, что этот аргумент на нее подействует", - пишет Чиллизза.

Опрошенные Politico участники команды Байдена не исключают, что Мишель Обаме активно подыскивают место в избирательной кампании.

"Мишель Обама, вероятно, самый любимый американцами член Демократической партии, и ее поддержка очень важна. Любое будущее объявление отразит невероятное влияние, которое оказывает ее голос", - говорят источники издания.

Ход Обамой

Для кандидата Байдена объявление вице-президентом Мишель Обамы - технологический ход, который, по задумке демократов, должен увеличить шансы "сонного Джо" на победу.

"Это точно такой же ход, который уже делали немало политиков, когда они брали известное лицо и пытались привлечь на свою сторону сторонников тех или иных политических кланов. В ситуации, когда Обама назначал Хиллари Клинтон госсекретарем США тоже старался привлечь на свою сторону сторонников клана Клинтонов. Теперь же фактически Байдену нужна поддержка со стороны Обамы и его финансистов, его фанатов. Это попытка консолидировать ряды Демократической партии, которая далеко не монолитна, также как и Республиканская", - говорит Бондаренко.

"Пост вице-президента всегда в той или иной мере был технологическим инструментом, а в этот раз превратился в супертехнологический инструмент. Предложение для Мишель Обамы - это и попытка завоевать женский электорат, и попытка объединиться с семьей Обамы, который отработал два срока. Это усилит связку и будет маркером союза внутри американских демократических элит. Незыблемость этого объединения уже спасла Байдена, и ему необходимо сохранить этот союз до непосредственного состязания с Трампом", - объясняет Бортник.

Полтора года назад, после выхода автобиографии Мишель Обамы, она опережала в соцопросах Трампа. Как сообщает Independent, сразу после выхода мемуаров бывшей первой леди в опросе "Если бы выборы были сегодня", Трамп уступил Мишель Обаме 16 пунктов (56–40). А Белый дом она покинула с 68% рейтингом одобрения среди жителей США.

"Мишель может заполнить много пробелов, когда страна находится в поиске новых лидеров. Я могу только представить, что ее одобрение будет значить для Байдена", - заявляет американский политтехнолог и стратег демократов Донна Бразиле.

При этом в американских экспертных кругах также есть мнение, что клан Обамы хочет снова взять власть в США. Некоторые называют их план операцией "Паровоз", где в качестве паровоза выступает Байден, и в случае его победы фактически управлять страной будет Обама.

"Сама Мишель Обама вряд ли может конкурировать с Байденом за полномочия. А женщина-президент - один из мемов американской политики, потому что не было еще в США женщины-президента. После президента-афроамериканца это продолжение либерального тренда на избрание президентом людей, которые раньше не могли на это претендовать. И хотя из Хиллари Клинтон женщины-президента не получилось, попытка использовать запрос на женщину-президента через Мишель Обаму на должность вице-президента технологически реализуется командой Байдена", - говорит Бортник.

Однако часть американского общества, наоборот, настроена против возвращения на авансцену Обамы (или его жены). В частности, многие недовольны медицинской реформой Obamacare, которая, как они считают, ограбила малые и средние бизнесы, и необоснованными, по их мнению, тратами госбюджета.

Украинская карта Трампа

В то же время увеличение рейтинга Байдена может заставить Трампа снова раскручивать украинскую карту и педалировать расследование украинского дела против бывшего вице-президента.

Речь идет об истории с коррупцией сына Байдена в Украине, о которой "Страна" уже неоднократно писала.

Как полагают в экспертных кругах, если расследование будет начато, возможно возбуждение дел против бывшей власти, которая работала в спайке с Байденом, в частности, против Порошенко.

То, что Украинагейт снова актуализируется, прогнозирует Бондаренко.

"Но не только Украинагейт. Сын Байдена успел поработать и в Китае, поэтому, очевидно, в США будут разыгрывать китайскую карту, в том числе по обвинению в "создании" коронавируса. Украина будет одним из элементов в борьбе против Байдена, хотя украинский кейс уже сыграл значительную роль в попытках дискредитировать Байдена. Чего-то нового добиться от Украины будет достаточно сложно. Чего можно добиться? Показать, что сын Байдена заказывал проституток или обедал в супердорогих ресторанах? По американскому законодательству аргументов быть не может. Если бы было доказано, что сын Байдена уклоняется от уплаты налогов, это другое дело. Но таких документов нет. Попытки Джулиани найти такие данные не увенчались успехом, иначе бы об этом уже стало известно", - говорит политолог.

Но не исключено появление иного компромата против демократов - о финансировании украинской властью и олигархами предвыборной кампании Клинтон.

"Большие средства, в том числе от украинских политиков и через офшоры, которые ими контролируются, шли в фонд демократической партии. Возможно, будет раскручиваться фактор вмешательства Украины в американские выборы на стороне демократов", - полагает Бондаренко.

Перенос выборов

Тем временем Байден заявил, что Трамп может попыться перенести выборы.

"Запомните мои слова: я думаю, что он попытается как-то отменить выборы, придумать какое-то обоснование, почему они не могут быть проведены", - сказал Байден, добавив, что, по его мнению, ноябрьские выборы не должны откладываться.

Впрочем, Трамп не может в одностороннем порядке изменить дату выборов в ноябре, поскольку по федеральным законам на это нужно одобрение Конгресса, где в Палате представителей большинство у демократов.

Но если эпидемия коронавируса к тому времени не спадет, теоретически нельзя исключать, что Трамп может попытаться это сделать.

"Не исключено, что со стороны Белого дома будет попытка перенести выборы, хотя сам Трамп пока заявляет, что против переноса, если рейтинг будет продолжать падать. Но это вызовет сопротивление демократов", - говорит Питер Стоун.