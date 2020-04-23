Карантин продлен до 11 мая. 31 мая – в уме?

Карантин еще раз официально продлен. До 11 мая. Причем без всяких послаблений. Хотя первоначально премьер Шмыгаль говорил, что послабления ограничительных мер будут.

Но, как мы и предполагали ранее, власть решила совместить "приятное с полезным" – то есть за счет карантина избавить себя от головной боли с обеспечением порядка на День Победы и вообще на майские праздники. Поэтому ограничения продлили практически до середины мая.

То есть тут логика понятна.

Но нет никакой логики в другом. Кабмин продлил карантин до 11 мая, а Минобразования в тот же день объявило, что дистанционное обучение (то есть тот же карантин) для школьников продлевается до 31 мая. И можно только представить, что будет происходить, если оба эти плана осуществятся: родители 12 мая вышли на работу, а дети остались дома еще на 20 дней, – и это будет не только конец дистанционного обучения (потому что большинство детей самостоятельно этим заниматься не будут), но и катастрофа в плане того же карантина – ведь многие родители будут брать детей на работу, других вариантов просто нет.

Остается предположить, что Минобразования просто выдало тайные планы правительства, и 10 мая станет известно, что карантин продлевается еще до конца мая для всех.

Но в этом случае логики еще меньше, поскольку к концу мая у большинства украинцев, оставшихся без работы на карантине, закончатся средства к существованию.

Рецепт Шмыгаля: все – на дорожные работы за малый прайс

Правда, вчера правительство приняло ряд решений, которые как бы призваны дать средства к существованию тем, кто их лишился.

В частности, принято постановление, которым вводится пособие при частичной безработице – то есть для тех, кого на время карантина отправили в отпуск за свой счет. Составит оно не более минимальной зарплаты, то есть максимум 4 723 гривны.

Правда, сама процедура получения права на такое пособие довольно запутанная. Заявку должен подавать не сам человек, а работодатель. И не совсем понятно, как в таком случае контролировать расход средств, которые будут перечисляться работодателям на выплату этого пособия.

А тем временем премьер Шмыгаль предложил рецепт - как занять сотни тысяч или даже миллионы людей, которые временно или постоянно лишились работы из-за карантина. Как оказалось, правительство все-таки хочет использовать рецепт Гитлера и Рузвельта, решивших в 30-е годы вопрос безработицы с помощью строительства автобанов. Автобанов у нас не будет, но шоссейные дороги Шмыгаль хочет, видимо, построить руками оставшихся без работы фитнес-тренеров, консультантов из бутиков и специалистов из сферы развлечений. Ведь, исходя из слов премьера, часть карантинных ограничений будет сохраняться в течение двух лет, и в первую очередь это коснется "необязательной" сферы услуг – индустрии развлечений. Вот из нее и будут вербовать дорожных строителей с зарплатой в 6-8 тысяч гривен.

Правда, в украинских условиях дорожные работы (да и любые другие инфраструктурные проекты, которые финансирует государство) это лишь в малой степени о самом строительстве или о создании рабочих мест. А в куда большей степени - о воровстве средств через подконтрольные властям структуры. Поэтому еще неизвестно, что выгоднее - создавать рабочие места через строительство дорог (на которых очень большая доля средств будет разворована), либо просто раздать эти деньги людям, оставшимся без работы.

Рада: битва с Коломойским продолжится в пятницу

Как и ожидалось, Верховная Рада на этой неделе соберется снова – в пятницу. Процесс принятия "антиколомойского" закона о банках запущен, и ближайшее заседание в этом процессе является необходимым элементом: нужно провалить все проекты постановлений об отмене закона об изменениях регламента, чтобы Дмитрий Разумков, а следом за ним и Владимир Зеленский могли его подписать и ввести в действие. А следом уже будет решение проводить закон о банках по особой процедуре, прописанной в измененном регламенте.

Но не исключено, что в ту же пятницу Рада соберется еще на одно заседание – чтобы принять решение о создании временной следственной комиссии по заявлению экс-министра финансов Игоря Уманского о коррупции в налоговой сфере. И в данном случае инициатива исходит с Банковой – от главы Офиса президента Андрея Ермака, который вчера сделал Уманского своим советником.

А тут под ударом могут оказаться, помимо руководителей налоговой и таможни, еще и представители прошлой власти – ведь налоговой до сих пор руководит ставленник экс-министра финансов Оксаны Маркаровой Сергей Верланов, а таможней - любимец грантовской публики Нефедов. Причем это назначение проходило по согласованию между Петром Порошенко и Владимиром Гройсманом. Так что не исключено, что концы налоговой схемы, озвученной Уманским, следует искать именно в этих кругах.

Станет ли Саакашвили вице-премьером?

И еще один вопрос, который может быть поднят на внеочередном заседании в пятницу, – кадровый. Вчера стало известно о том, что президент предложил должность вице-премьера "по реформам" бывшему одесскому губернатору и бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили.

Правда уже очевидно, что найти 226 голосов за утверждение Саакашвили вице-премьером практически нереально.

Во-первых, значительная часть "слуг народа" по разным причинам за это назначение голосовать не будут (подробнее об этом можно прочитать здесь)

Во-вторых, из всех оппозиционных фракций за Михо проголосует только "Голос" – даже "Евросолидарность" Порошенко тут ничего не даст, учитывая отношения между бывшими президентами Украины и Грузии.

Впрочем, в Офисе президента уже подтвердили намерения назначить Михо, а значит будут так или иначе продавливать этот вопрос.

И здесь интересно реакция депутатов, которые ориентируются на Коломойского и Авакова. В прошлом оба были врагами Саакашвили. Но сейчас поступают сигналы, что отношение у них друг к другу изменилось. И по голосованию будет понятно - так ли это.

В любом случае, если Михо с его любовью к скандалам и поиску "врагов реформ" станет вице-премьером, то это внесет еще большую разбалансировку в систему власти и может полностью дезорганизовать работу правительства. Но не исключено, впрочем, что в этом и есть задумка Зеленского, который исходит из того, что народ нужно постоянно чем-то развлекать на карантине. Если денег нет, то пусть хоть зрелища Михо обеспечит.

Фильм о Зеленском: а есть ли у нас президент?

Ну а пока Зеленский развлекает народ сам. Вчера вышел фильм, приуроченный к первой годовщине президентства Зеленского. С точки зрения политтехнологий все правильно: если ты не выдашь свою версию того, каким был год президентства, то доминировать будут чужие оценки. Однако суть фильма получилась такая, что вообще возникло сомнение, является ли Зеленский президентом.

Все, за что он похвалил себя, – это турборежим парламента, к которому, в общем-то, президент как раз прямого отношения не имеет. Глава государства отвечает за многие другие направления, но как раз по этим направлениям Зе себя хвалить не стал. В лучшем случае он давал новые обещания, в худшем – просто критиковал.

В вопросах мира и гуманитарной политики Зеленский остался тем же, кем и был год назад, – то есть кандидатом в президенты, который общими фразами обещает, что закончит войну и устранит языковую проблему. Собственно, за эти обещания год назад и голосовали 73% населения, однако выборы давно позади, а в смысле превращения слов в дела ничего не произошло.

С другими обещаниями прошлой весны ситуация еще хуже. Зеленский уже даже не обещает "посадки" – он только критикует судебную власть, которая выпускает всех арестованных и которую надо менять.

Президент критикует медицинскую реформу, но при этом молчит о том, что именно при нем три недели назад стартовал ее второй этап, – о котором вчера даже министр здравоохранения Максим Степанов сказал, что результатом станет массовое увольнение врачей (причем об этом предупреждали все заранее, но президент не послушал экспертов).

Наконец, президент раскритиковал руководителей госкомпаний вроде "Нафтогаза" и "Укрпочты", но при этом объяснил, что он ничего не может сделать для того, чтобы их убрать.

Когда Зеленский прошлым летом ссылался на отсутствие рычагов власти – это еще можно было понять. Но сейчас, когда у него в руках вся вертикаль власти и монобольшинство в парламенте, подобные оправдания не уместны. Порошенко, имея даже меньше фактической власти, мог проводить судебную реформу под себя и менять руководителей любых ведомств с госкомпаниями. Так что же мешает Зеленскому?