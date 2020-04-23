Не прошло, как говорится, и полгода после многотысячного наплыва заробитчан, как на западной границе все-таки начали отправлять на обсервацию - и то не всех, а тех, у кого результаты экспресс-тестов оказались положительными.

Быстрое тестирование ввели лишь на одном из трех оставшихся работать на западном кордоне пунктов пропуска - "Ягодин" на Волыни. Через "Краковец" на Львовщине и "Тису" на Закарпатье по-прежнему все проезжают под честное слово.

Решение о принудительной обсервации власти приняли еще 29 марта, тогда же вся Украина наблюдала сериал как в отель отправили пассажиров рейса из Дохи, несмотря на их сопротивление. Процесс сопровождался грозными заявлениями чиновников, что теперь так будет с каждым, кто возвращается из-за границы в Украину.

На деле через западную границу без всякой обсервации въехали десятки тысяч людей.

И только недавно на одном из пропусков начали экспресс-тестирование.

В Волынской обладминистрации рапортуют, что протестировали уже более чем 2 тысячи человек. И у восьмерых экспресс-тест показал коронавирус и их отправили на принудительную обсервацию.

"Они находятся в Любомльской центральной районной больнице и в общежитии Волынского областного лицея с усиленной военно-физической подготовкой (бывший санаторий "Турия"). Результаты экспресс-тестирования будут проверять лабораторным методом", - рассказал нам Волынский губернатор Юрий Погуляйко.

Остальных отпустили домой под обещание самоизолироваться.

С 16 апреля волынские власти пытались принудительно "обсервировать" всех, кто въезжал через "Ягодын", однако люди запротестовали и перекрыли КПП. Не помогли и админпротоколы с угрозой штрафов в 17 тыс. грн.

"Я отказалась от обсервации, на меня написали протокол. Но вот уже неделю на самоизоляции и никто не приезжал проверять. Знакомый юрист сказал, что главное не нарушать правила самоизоляции, и тогда штраф не надо будет платить", - рассказала нам волынянка Мария Омельчук.

"После бунта на "Ягодине" против обсервации придумали, как выйти из положения и начали делать тесты. Они бесплатные, как и обсервация. Пару десятков человек можно отправить на обсервацию, это не тысячи. Основной поток из-за границы все равно уже вернулся", - рассказали нам в волынской ОГА.

Тем временем народ продолжает бунтовать - уже против тестирования.

22 апреля произошло ЧП на "Ягодине". Житель Нововолынска, который въезжал на своем "Опеле" на польской регистрации, повздорил с пограничниками - наехал машиной на одного из них, придавив ему стопу и пытался прорваться через кордон. Его остановили уже за несколько метров от пункта пропуска пограничники с полицией, прострелив колеса.

Житель Нововолынска прорывался на машине через кордон, не делая сдавать тест. Фото: Госпогранслужба

"Он и не пьяный был, вроде адекватный, а не хотел делать тест на коронавирус, хотел быстрее проехать. Случился конфликт", - рассказали нам в западном управлении госпогранслужбы.

Впрочем, большинство все же соглашается на экспресс-тесты.

"Сдали кровь, дождались результатов и отправились домой на самоизоляцию. Без всяких штрафов", - рассказала нам Татьяна Ганевич, которая на днях прошла "Ягодин".

Женщина с десятками других пассажиров пересекала кордон на автобусе, на котором перевозят пешеходов за 20 злотых (130 грн). Произошел казус - бус заглох и людям пришлось толкать его, чтобы снова завелся. Толкали все скопом, естественно, без дистанции и не все в масках.

И такое происходит не впервые, как рассказали нам те, кто ехал на этом же автобусе в марте.

Многие возмущены закрытием пешего перехода "Шегини".

"Украинская сторона откровенно издевается над своими людьми, сгоняя стадо в примитивные бусы и автобусы, чтобы пересечь 200 метров границы. Поляки при этом позволяют перейти свою часть границы пешком, а с нашей стороны - автобусы за 20-30 злотых. Из-за этого и было скопление на нейтральной территории, а польские пограничники были в шоке от действий нашей стороны", - рассказывает Иван Якимец, который пересекал границу в начале апреля.