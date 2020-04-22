Две кошки в Нью-Йорке были заражены новым коронавирусом. У обоих были легкие респираторные симптомы, и ожидается полное выздоровление, передает CNN.

"Это первые домашние животные в Соединенных Штатах, у которых был получен положительный результат", - заявило Министерство сельского хозяйства США в среду в совместном заявлении с Центрами США по контролю и профилактике заболеваний.

Оба Агентства подчеркнули, что нет доказательств того, что домашние животные играют какую-либо роль в распространении коронавируса в Соединенных Штатах. "Нет никаких оснований для принятия мер против домашних животных, которые могут поставить под угрозу их благополучие", - говорится в заявлении.

По данным агентства, две кошки были протестированы после того, как у них появились респираторные симптомы, и они присоединились к разряду льва и тигра в Нью-Йорке, которые ранее были подтверждены зараженными.

Ветеринар проверил первую домашнюю кошку после того, как у нее появились легкие респираторные признаки, но ни у одного из людей в его домашнем хозяйстве не было подтверждено наличие вируса.

Возможно, что кошка была заражена кем-то вне дома.

Вторая кошка в другом районе Нью-Йорка также была протестирована после того, как у нее появились признаки респираторного заболевания. Владелец этой кошки дал положительный результат на Covid-19 до того, как кошка заболела, но у другой кошки в доме не было никаких признаков болезни.

Ранее "Страна" сообщала, что в немецком зоопарке одних животных хотят кормить другими зверями из-за коронавируса.