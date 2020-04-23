Пандемия коронавируса в мире только обострила проблемы в международных отношениях между разными странами.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время доклада "Защита мира, земли, свободы выбора для всех стран: новые идеи для внешней политики России".

Доклад подготовил "Высшая школа экономики" и коллектив авторов во главе с Сергеем Карагановым, пишет РБК.

"Углубляются расколы, чреватые возникновением крупных международных конфликтов, потенциально глобальных, столкновениями между крупными державами. Не устранена угроза ядерной войны", — заявил Рябков.

По его словам, военные силы начали играть большую роль по сравнению с демократией, так как международные институты управления ослабли и продолжают разрушаться.

На фоне всего этого, по мнению Рябкова, идет формирование нового миропорядка на смену старому. "Уходят не только однополярность, но и пятисотлетнее доминирование Запада", - заявил Сергей Рябков.

"В этих условия России нужно уйти от нацеленности во внешней политике на исправление старых несправедливостей и ошибок и лучше разработать и представить миру имеющиеся у нее привлекательные для других стран идеи. Новых игроков несправедливости 1990–2000-х годов не интересуют, Запад же раскаиваться не готов", — гоорится в докладе.

Поэтому предлагается позиционировать Россию "как гаранта свободы выбора странами путей развития (суверенитета), недопущения гегемонизма, лидера "нового неприсоединения", защитника окружающей среды". На последнем моменте делается особый упор. Отмечается, что пока Россия недостаточно обращает внимание на экологические проблемы, необходимость сохранения окружающей среды, хотя этот тезис становится все более востребованным в мире.

Авторы доклада предлагают четыре основных направления реализации этой политики.

Первое — через снижение военной угрозы и понижение градуса политического противостояния с другими странами.

Второе — через сохранение принципа сдерживания как главного способа предотвращения использования силы между ядерными державами. Для реализации необходимо продлить договор о сокращении стратегических наступательных вооружений с США.

Третье — разработать национальную и международную программу борьбы с загрязнением окружающей среды. Для этого продвигать образ России как "зеленой страны" необходимо не только на международном уровне, но и внутри страны.

Четвертое направление — защита политического, культурного, цивилизационного многообразия, суверенитета стран, свободы выбора ими своего пути.

Новая политика должна развертываться постепенно и быть рассчитана на перспективу 10–15 лет, заявил в ходе презентации Сергей Караганов. Неизбежно негативная реакция западных стран "только поможет в ее реализации — добавит популярности в незападных странах", говорится в докладе.

Первоочередными адресатами данной политики должны являться российское общество и общества и правящие круги незападных стран — страны ШОС, БРИКС, АСЕАН, арабского мира, а также такие государства, как Япония, Южная Корея, Турция, Китай.

После создания с ними "коалиции за мир и Землю" привлекать к ней можно начать и страны Запада, заявляют авторы доклада.