Около 22:00 в среду, 22 апреля, в небе над Киевом местные жители заметили вереницу спутников Илона Маска. Они являются частью глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

Спутники видели некоторые читатели "Страны". На показанном видео, сделанном несколько месяцев назад, они узнали эту "стаю".

Для сети Starlink компания Маска SpaceX планирует в ближайшее время развернуть орбитальную группировку из 12 тысяч космических роутеров. А всего их будет 30 тысяч.

Сеть обеспечит широкополосный доступ в интернет в любом уголке планеты. В SpaceX заявляли, что уже в текущем году спутники обеспечат интернет-покрытием всю территорию Северной Америки, а к 2021 году будет охвачен почти весь земной шар.

Съемки пролета спутников над Украиной в январе. Видео: YouTube/ Первый оперативный

Недавно "Страна" сообщала о переносе запуска на орбиту очередной партии из 60 мини-спутников из-за эпидемии коронавируса.

А до этого последняя партия летающих роутеров была запущена в конце января.