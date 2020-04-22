Правительство поддержало внедрение экспериментального проекта относительно платной услуги по предоставлению улучшенных бытовых условий и питанию лицам, взятым под стражу, в следственных изоляторах Государственной уголовно-исполнительной службы.

"Соответствующим постановлением предлагается ввести в отдельных следственных изоляторах возможность для лиц, взятых под стражу, на добровольной основе за соответствующую плату получить улучшенные бытовые условия и питание", - рассказал министр юстиции Денис Малюська.

В определенных следственных изоляторах будут выделены помещения, которые по своему состоянию не требуют проведения капитальных ремонтов и могут использоваться в пределах экспериментального проекта относительно платной услуги по предоставлению улучшенных бытовых условий.

"В то же время средства, полученные от предоставления таких платных услуг, будут направляться в специальный фонд и в дальнейшем использоваться для проведения текущих и капитальных ремонтов помещений следственных изоляторов для создания надлежащих условий содержания другим лицам, взятым под стражу", - указал министр.

По результатам проведения экспериментального проекта (завершить который запланировано 31 декабря 2021 года) будет принято решение о целесообразности законодательного закрепления платной услуги по предоставлению улучшенных бытовых условий и питанию лицам, взятым под стражу.

Ранее сообщалось, что в киевском СИЗО нет дезинфекторов и медзащиты для борьбы с коронавирусом.

Также мы писали, что судьи Киева подозревают вспышку коронавируса в Лукьяновском СИЗО.