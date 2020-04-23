Правительство приняло решение относительно обеспечения дополнительных социальных гарантий на период карантина для физических лиц-предпринимателей, имеющих детей, и людей, потерявших работу и зарегистрировавшихся в центре занятости в качестве безработных.

Соответствующее постановление "Некоторые вопросы социальной поддержки семей с детьми", разработанное Минсоцполитики, принято на правительственном заседании 22 апреля 2020 года, сообщила пресс-служба министерства.

ФОПы

Введена выплата пособия на детей ФОПам, относящимся к первой и второй группе плательщиков единого налога и платившим единый социальный взнос, на период карантина и на один месяц после даты его отмены.

Пособие будет предоставляться на каждого ребенка до 10-летнего возраста в размере прожиточного минимума (для детей в возрасте до 6-ти лет - 1779 грн; для детей в возрасте от 6-ти до 10-ти лет - 2218 гривен).

Безработные

Для граждан, потерявших работу или не имеющих возможности трудоустроиться во время карантина, упрощен доступ и предоставлена возможность получить государственное социальное пособие малообеспеченным семьям, которое, в свою очередь, предусматривает и доплаты на каждого ребенка.

Среднемесячной размер пособия для малообеспеченной семьи, в которой воспитываются несовершеннолетние дети, будет составлять от 2800 до 3020 гривен.

Субсидии

Решением правительства увеличен с двух до трех месяцев срок просроченной задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг получателями жилищных субсидий и льгот, при наличии которой жилищная субсидия не назначается.

Ранее "Страна" информировала, что во время карантина ФОПы могут не вести книгу доходов.

Также отмечалось, что НБУ отменил для ФОПов запрет использовать бизнес-счета в личных целях.