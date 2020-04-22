В Чернигове зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом. Муж больной вернулся с заработков из России.

Об этом сообщил заместитель мэра Чернигова Александр Ломако на своей странице в Facebook.

"Мы держались, сколько могли, но… Официально подтвержден первый случай Covid-19 в Чернигове. Женщина, 56 лет. Муж был на заработках в Российской Федерации и вернулся 13 апреля. Супруги проживают вдвоем. В ближайшее время будет проведено и лабораторное исследование ПЦР", - заявил он.

По словам Ломако, осложнений заболевания у женщины нет, сейчас она находится на стационарном лечении в инфекционном отделении городской больницы №2. В доме пары провели дезинфекцию, сейчас проверяются социальные контакты женщины.

Примечательно, что экспресс-тест на коронавирус мужа заболевшей, который накануне вернулся из России, оказался отрицательным.

Напомним, ранее Центр общественного здоровья Украины опубликовал карту по областям, где указано, что на данный момент в Черниговской области коронавирусом болеет 13 человек. Трое успешно побороли болезнь и были выписаны после отрицательных результатов теста на коронавирус.

Как сообщала "Страна", в Чернигове дезинфицируют помещение суда потому что накануне там рассматривали дело, у фигуранта которого выявили коронавирус. Судья и секретарь, которые принимали участие в заседании, самоизолировались.