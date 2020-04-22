Количество больных коронавирусом в Турции достигло почти ста тысяч человек. За последние сутки COVID-19 обнаружили у более чем трех тысяч граждан.

Об этом сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа на своей с странице в Twitter.

"Мы добьемся успеха, если захотим! Наша история свидетельствует об этом. Пока мы не идем на компромисс, чтобы действовать вдумчиво и осознанно. Прекрасное будущее, которого мы достигнем, наступит благодаря мерам, принятым сегодня. Давайте не будем забывать о наших обязанностях: ограничение контактов, безопасная дистанция, самоизоляция", - заявил он.

По информации Минздрава страны, сейчас в Турции коронавирусом болеет 98 674 человека. Из них за последние сутки COVID-19 заразились 3 083 гражданина. Умерло от осложнений болезни 2 376 жителей Турции, из них за последние сутки - 117.

Напомним, президент Турции Реджеп Эрдоган вводит в 31 провинции страны четырехдневный комендантский час - с 23 по 26 апреля. Такие меры в борьбе против Covid-19 в стране он считает действенными, особенно с учетом священного для мусульман месяца поста Рамадан, который в этом году пройдет с 24 апреля по 24 мая.

Как сообщала "Страна", пляжный сезон в Турции откроют к концу мая, сразу после того, как число заболевших коронавирусом пойдет на спад. Первым на турецкие курорты приедут туристы из Азии, которые, как считает министр туризма страны, первыми оправились от коронавируса.

Также "Страна" писала, что страх заразиться коронавирусом привел в США к участившимся случаям отравлений чистящими и дезинфицирующими средствами. Пытаясь обезопасить себя от болезни, многие люди дезинфицируют все, что можно и делают это неправильно.