В зоне отчуждения не наблюдается очагов открытого огня, но полностью ликвидировать возгорание не получается из-за захламленности лесной местности.

Об этом заявил глава Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Владимир Демчук на брифинге в среду, 22 апреля, передают "Украинские новости".

"По данным наземной разведки и спутникового мониторинга, очагов открытого огня нет. В Зоне отчуждения были очаги вблизи населенных пунктов Розсоха, Кривая Гора. Основные усилия сосредоточены в наиболее сложном месте - Рудьки-Буряковка. Из-за большой захламленности лесных массивов наземные силы не могут туда добраться. Интенсивно используется инженерная техника ГСЧС и ВСУ. За сутки пробито 125 км дорог в этой местности. Привлечено 9 единиц инженерной техники. Таким способом мы добираемся до кромки огня, заливаем её и только таким образом сдерживаем возникновение пожаров. Радиационный фон в Зоне отчуждения и в Киеве находятся в пределах фоновых значений", - сказал Демчук.

Демчук отметил, что в ликвидации пожаров в зоне отчуждения задействованы 1200 человек и около 300 единиц техники.

Ранее "Страна" сообщала, что в зоне отчуждения осталось всего три очага лесных пожаров и тлеющих торфяниках.

Также показывали видео последствий пожаров в Чернобыльской зоне, снятое с высоты птичьего полета.