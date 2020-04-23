На втором месяце карантина украинцам объяснили, как проверить и правильно надеть респиратор
В связи с эпидемий коронавируса Центр общественного здоровья объяснил, как надо правильно надевать респиратор и перед его использованием проводить специальный тест.
Инструкцию ЦОЗ опубликовал в своем Facebook.
В организации отметили, что респираторы нужно использовать медработникам при работе с пациентами, которые имеют инфекции с воздушно-капельным путем передачи: туберкулез, корь, ветряную оспу, COVID-19 и др. Также средство защиты следует надевать для ухода за пациентами, имеющими инфекцию с неизвестными путями передачи.
Во время аэрозольно-генерирующих процедур медицинским работникам рекомендуется использовать респиратор класса защиты не ниже FFP2.
Надевать респиратор нужно следующим образом.
- Длинные волосы собрать в пучок, а мужчинам побриться.
- Тем, кто носит очки. нужно их снять, а руки обработать.
- Резинки нужно завести на переднюю часть респиратора и продеть ладони под ними.
- Приложить чашу респиратора к лицу. верхнюю резинку закинуть на затылок, нижнюю - за уши.
- Расправить респиратор на лице, плотно прижать его к носу.
- Проверить, чтобы резинки не перекрещивались.
После надевания респиратора каждый раз надо делать так называемый тест ладони. Он заключается в том, что нужно сделать несколько резких выдохов (для респираторов с клапаном выдоха - резких вдохов). Если при этом воздух просачивается между респиратором и кожей лица, нужно лучше расправить респиратор, поправить носовую перегородку и лямки, а затем повторить тест.
Ранее "Страна" публиковала объяснение, чем медицинская маска отличается от респиратора, и как их лучше носить.
Мы также писали, что медицинские средства защиты попали в список товаров. цены на которые будет регулировать государство.