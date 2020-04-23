В связи с эпидемий коронавируса Центр общественного здоровья объяснил, как надо правильно надевать респиратор и перед его использованием проводить специальный тест.

Инструкцию ЦОЗ опубликовал в своем Facebook.

В организации отметили, что респираторы нужно использовать медработникам при работе с пациентами, которые имеют инфекции с воздушно-капельным путем передачи: туберкулез, корь, ветряную оспу, COVID-19 и др. Также средство защиты следует надевать для ухода за пациентами, имеющими инфекцию с неизвестными путями передачи.

Во время аэрозольно-генерирующих процедур медицинским работникам рекомендуется использовать респиратор класса защиты не ниже FFP2.

Надевать респиратор нужно следующим образом.

Длинные волосы собрать в пучок, а мужчинам побриться. Тем, кто носит очки. нужно их снять, а руки обработать. Резинки нужно завести на переднюю часть респиратора и продеть ладони под ними. Приложить чашу респиратора к лицу. верхнюю резинку закинуть на затылок, нижнюю - за уши. Расправить респиратор на лице, плотно прижать его к носу. Проверить, чтобы резинки не перекрещивались.

После надевания респиратора каждый раз надо делать так называемый тест ладони. Он заключается в том, что нужно сделать несколько резких выдохов (для респираторов с клапаном выдоха - резких вдохов). Если при этом воздух просачивается между респиратором и кожей лица, нужно лучше расправить респиратор, поправить носовую перегородку и лямки, а затем повторить тест.

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