Цена поставки НАК "Нафтогаз" природного газа для нужд населения и производителей тепла в апреле 2020 года составит 2,897 грн/куб. м (без НДС, транспортировки магистральными и распределительными газопроводами и наценки газсбытов), что на 14,7% меньше, чем в марте 2020 года (3,396 грн/куб. м).

Об этом информирует пресс-служба компании.

Так, по сравнению с январем-2020 апрельская цена снизилась на 37,7%, когда она составила 4,65 грн/куб. м (без НДС, транспортировки и наценки газсбытов).

В НАК напомнили, с января 2020 года оптовая цена на природный газ в рамках специальных обязательств рассчитывается согласно постановления Кабинета Министров №17 от 24 января 2020 года. Основным индикативом являются фактические результаты биржевых торгов, которые происходят с 1 по 22 число расчетного месяца на крупнейшем в Европе газовом хабе (ТТF).

В то же время с марта-2020 на внутреннем рынке появился новый ликвидный ценовой индикатор, после проведения ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" тендера на закупку газа на период поставки на март-декабрь 2020 года.

"В этой связи при расчете цены газа для населения на апрель "Нафтогаз", как и в марте, выбирал из двух возможных опций: рассчитанной по постановлению КМУ и средневзвешенной цены победителей по результатам торгов на поставку газа "Оператора ГТС Украины". Несмотря на рекордное удешевление энергоносителей на мировых рынках, самыми низкими оказались расчеты, привязанные к внутренним, а не внешним индикаторам", - отметили в НАК.

"Снижение цены на газ третий месяц подряд - позитивный сигнал для людей. Счета за газ в апреля должны снизится и благодаря завершению отопительного сезона, и благодаря уменьшению отпускной цены "Нафтогаза". В итоге, я надеюсь, уменьшится нагрузка на бюджеты украинских домохозяйств, которые испытывают последствия карантинных мер", - отметил глава правления НАК Андрей Коболев.

Как сообщалось, Украина взяла на себя обязательства с 1 мая 2020 года полностью либерализировать рынок поставок газа бытовым потребителям, и обеспечить условия для конкуренции в этом сегменте.

Как ранее сообщала "Страна", Кабмин продлил контракт с главой Нафтогаза" Коболевым до 2024 года.

Также мы писали, что "Нафтогаз" заключит контракт с французской компанией для увеличения добычи газа на Западной Украине.