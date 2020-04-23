Украине предстоит жить на карантине еще минимум две с половиной недели - накануне Кабмин продлил ограничения до 11 мая. Обсуждалось, что решение правительства предусмотрит послабления для граждан - например, разрешат вечерние прогулки в парках, - но этого не произошло.

Перед украинцами все острее становится финансовый вопрос. Из-за коронавирусного карантина потерял работу каждый десятый гражданин. Почти у половины населения нет сбережений, большая часть из них уже испытывает материальные трудности.

Курс доллара в Украине пока немного падает. Однако банкиры уже говорят о неплатежах бизнеса: предприниматели хуже платят своим контрагентам. И это в том числе может отразиться на стабильности страны в целом.

Последние данные МОЗ Украины: 6 592 случая заболевания коронавирусом, 174 умерли, 424 выздоровели. Новых пациентов за сутки - 467.

"Страна" публикует главные новости о Covid-19 в Украине и мире, статистику 23 апреля в этом материале, он обновляется.

08:22 Президент Трамп сдержал слово и подписал указ об остановке миграции в США из-за разгула эпидемии. Работа для американцев, а не для мигрантов - вот главный посыл этого документа.

08:00 Из-за пандемии коронавируса глобальные выбросы углерода в этом году сократятся на 6%, заявили во Всемирной метерологической организации. То есть экология улучшится.

07:57 В Китае за минувшие сутки никто не умер от коронавируса.

07:51 Первая десятка стран по новым смертям от covid-19 за 22 апреля. Впереди - США, Британия и Франция. Также в первой пятерке Италия и Испания.

07:42 ТОП-10 стран с наибольшим приростом по заболевшим за 22 апреля. Абсолютный лидер - США, Россия на втором месте.

07:34 ОБСЕ призывает стороны конфликта на Донбассе начать пропуск лиц через границу.