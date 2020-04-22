Опубликована карта заболеваемости коронавирусом по областям Украины

Центр общественного здоровья опубликовал карту заражений коронавирусом в Украине. На данный момент COVID-19 больны 6 592 украинца, еще 467 человек было обнаружено за последние сутки.

Об этом сообщила пресс-служба Центра общественного здоровья в Facebook.

"Всего в Украине исследовано 67 520 образцов на новую коронавирусной инфекции методом ПЦР. На амбулаторном лечении 4 466 пациентов, из них 334 ребенка. Всего госпитализированы 2 126 человек, из них 97 детей. На аппаратах искусственной вентиляции легких находится 92 человека. В результате осложнений, вызванных болезнью, умерло 174 человека, из них 90 мужчин и 84 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%)", - указано в сообщении.

Так, в Винницкой области обнаружено 349 заболевших, 18 человек уже вылечились. В Волынской области коронавирусом продолжают болеть 176 украинцев, 13 выздоровели. В Днепропетровской области 150 заболевших и 9 вылечившихся. На контролируемой территории Донецкой области известно о 16 заболевших и 7 выписанных после повторного теста на коронавирус. В Житомирской области сообщается о 287 случаях заболевания и одном выписанном пациенте. В Закарпатской области на данный момент 218 больных и 16 успешно поборовших коронавирус. В Запорожской области известно о 141 зараженном и 20 здоровых пациентах.

В целом 424 человека уже выздоровели, из них 27 детей, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

В Ивано-Франковске - 589 больных и 17 человек вылечились. В Киеве - 589 зараженных (39 вылечились), а в области - 390 случаев и 32 здоровых пациента. В Кировоградской области сообщается о 251 случае заболевания и 25 выздоровевших. Во Львовской области - 274 случая и 29 человек вылечилось. На контролируемом участке Луганской области известно о 26 зараженных и 3 здоровых, которые переболели COVID-19. В Николаевской области 82 больных, в Одесской - 148 и 3 здоровых пациента.

В Полтавской области известно о 166 заражениях и 12 успешно переболевших коронавирусом. В Ровенской области на данный момент коронавирусом болеют 353 человека, 22 уже справились с недугом. В Сумской области сообщается о 86 больных и 23 переболевших. В Тернопольской области - 471 случай заболевания и 34 выписанных из больниц. В Харьковской области известно о 82 больных и 23 вылечившихся. В Херсонской области - 72 зараженных коронавирусом и 9 человек вылечились. В Хмельницкой области зафиксировано 54 случая заболевания и 5 украинцев уже выписали.

В то же время Черкасская область сообщает о 206 заболевших и 34 здоровых пациентах, Черниговская - о 13 больных и троих здоровых. Самая печальная ситуация складывается в Черновицкой области, где на данный момент болеет 1053 человека. Перебороть болезнь удалось 34 жителям региона.

Напомним, киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили столичного специалиста по продвижению интернет-ресурсов, который, как утверждают в СБУ, для привлечения внимания к своим интернет-ресурсам распространял призывы нарушать карантин и раздувал панику по поводу коронавируса.

Как сообщала "Страна", страх заразиться коронавирусом привел в США к участившимся случаям отравлений чистящими и дезинфицирующими средствами. Пытаясь обезопасить себя от болезни, многие люди дезинфицируют все, что можно и делают это неправильно.