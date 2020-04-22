Опубликована карта заболеваемости коронавирусом по областям Украины. Фото: pixabay.com

Центр общественного здоровья опубликовал карту заражений коронавирусом в Украине. На данный момент COVID-19 больны 6 592 украинца, еще 467 человек было обнаружено за последние сутки.

Об этом сообщила пресс-служба Центра общественного здоровья в Facebook.

"Всего в Украине исследовано 67 520 образцов на новую коронавирусной инфекции методом ПЦР. На амбулаторном лечении 4 466 пациентов, из них 334 ребенка. Всего госпитализированы 2 126 человек, из них 97 детей. На аппаратах искусственной вентиляции легких находится 92 человека. В результате осложнений, вызванных болезнью, умерло 174 человека, из них 90 мужчин и 84 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%)", - указано в сообщении.

Опубликована карта заболеваемости коронавирусом по областям Украины. Фото: Facebook / Центр общественного здоровья

Так, в Винницкой области обнаружено 349 заболевших, 18 человек уже вылечились. В Волынской области коронавирусом продолжают болеть 176 украинцев, 13 выздоровели. В Днепропетровской области 150 заболевших и 9 вылечившихся. На контролируемой территории Донецкой области известно о 16 заболевших и 7 выписанных после повторного теста на коронавирус. В Житомирской области сообщается о 287 случаях заболевания и одном выписанном пациенте. В Закарпатской области на данный момент 218 больных и 16 успешно поборовших коронавирус. В Запорожской области известно о 141 зараженном и 20 здоровых пациентах. 

В целом 424 человека уже выздоровели, из них 27 детей, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

В Ивано-Франковске - 589 больных и 17 человек вылечились. В Киеве - 589 зараженных (39 вылечились), а в области - 390 случаев и 32 здоровых пациента. В Кировоградской области сообщается о 251 случае заболевания и 25 выздоровевших. Во Львовской области - 274 случая и 29 человек вылечилось. На контролируемом участке Луганской области известно о 26 зараженных и 3 здоровых, которые переболели COVID-19. В Николаевской области 82 больных, в Одесской - 148 и 3 здоровых пациента.

В Полтавской области известно о 166 заражениях и 12 успешно переболевших коронавирусом. В Ровенской области на данный момент коронавирусом болеют 353 человека, 22 уже справились с недугом. В Сумской области сообщается о 86 больных и 23 переболевших. В Тернопольской области - 471 случай заболевания и 34 выписанных из больниц. В Харьковской области известно о 82 больных и 23 вылечившихся. В Херсонской области - 72 зараженных коронавирусом и 9 человек вылечились. В Хмельницкой области зафиксировано 54 случая заболевания и 5 украинцев уже выписали.

В то же время Черкасская область сообщает о 206 заболевших и 34 здоровых пациентах, Черниговская - о 13 больных и троих здоровых. Самая печальная ситуация складывается в Черновицкой области, где на данный момент болеет 1053 человека. Перебороть болезнь удалось 34 жителям региона.

Опубликована карта заболеваемости коронавирусом по областям Украины

Опубликована карта заболеваемости коронавирусом по областям Украины

Напомним, киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили столичного специалиста по продвижению интернет-ресурсов, который, как утверждают в СБУ, для привлечения внимания к своим интернет-ресурсам распространял призывы нарушать карантин и раздувал панику по поводу коронавируса.

Как сообщала "Страна", страх заразиться коронавирусом привел в США к участившимся случаям отравлений чистящими и дезинфицирующими средствами. Пытаясь обезопасить себя от болезни, многие люди дезинфицируют все, что можно и делают это неправильно.

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