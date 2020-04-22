С 21 до 26 апреля проходит Европейская неделя иммунизации. По инициативе ВОЗ в Украине ее проводят ежегодно с 2006 года, чтобы повысить уровень вакцинации. Несмотря на эпидемию коронавируса нужно помнить о важности прививок и соблюдать их график.

Об этом в Facebook напомнила пресс-служба Центра общественного здоровья.

Продолжать иммунизацию во время COVID-19 призывают и в ВОЗ. Причем при иммунизации следует соблюдать физическое дистанцирование, меры профилактики и инфекционного контроля.

ЦОЗ опубликовал краткое руководство для учреждений, предоставляющих услуги иммунизации.

Вакцинировать следует в хорошо вентилируемых помещениях, которые нужно регулярно дезинфицировать.

У входа в медицинское учреждение необходимо установить антисептик для дезинфекции рук.

В залах ожидания должны быть плакаты с информацией о COVID-19 и напоминаниями о мерах личной гигиены (мытье рук, использовании масок, постоянном соблюдении дистанции).

Следует ограничивать количество сопровождающих людей во время вакцинации.

Избегать скопления людей в комнатах ожидания, составив график вакцинации.

Медицинским работникам, проводящим иммунизации, в ЦОЗ посоветовали:

соблюдать гигиену рук;

избегать прикосновений к глазам, носу и рту;

соблюдать правила респираторной гигиены;

в случае появления кашля и повышенной температуры самоизолироваться, связаться со своим врачом и не выходить на работу;

не вакцинировать людей, контактировавших с больным COVID-19 и не прошедших 14-дневную самоизоляцию.

Также в ЦОЗ опубликовали данные об охвате прививками украинцев разного возраста в 2019 году. Как видно, ни в одной возрастной группе нет 100%-ного охвата. Показатели варьируются от 72,9 до 93,2 процентов.

Ранее "Страна" публиковала выводы ученых о психологических причинах нелюбви антипрививочников к вакцинации.

Мы также писали об исследовании, авторы которого установили: вакцинация от туберкулеза почти в 6 раз снижает уровень смертности от коронавируса.