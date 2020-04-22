По данным на 22 апреля, за минувшие сутки во Франции зарегистрировано 544 летальных исхода среди инфицированных коронавирусом.

В связи с тем, что количество инфицированных, а также смертей от Covid-19 увеличивается, в Елисейском дворце всерьез рассматривается возможность риска второй волны заражения населения коронавирусом.

Об этом со ссылкой на директор Генеральной дирекции министерства здравоохранения Парижа Жером Саломон сообщает Le Figaro.

"Общее число смертей зараженных Covid-19 с начала эпидемии достигло в стране 21 тыс. 340", - уточнил он.

Госпитализирован в настоящее время 29 тыс. 541 пациент, в том числе 1 тыс. 619 новых за последние сутки. За сутки в реанимационные отделения поступили 183 человека, теперь в них находятся 5 тыс. 218 пациентов в тяжелом состоянии.

По словам Соломона, тенденция постепенного снижения госпитализации сохраняется. За время эпидемии 40 тыс. 657 пациентов вылечились и выписались из больниц.

В сообщении говорится, что в Елисейском дворце всерьез рассматривается возможность риска второй волны заражения населения коронавирусом. Издание ссылается на ближайших сотрудников президента Эмманюэля Макрона, которые не исключают повторного "затягивания гаек" путем возможного повторения режима изоляции уже после 11 мая, когда, предположительно, его должны были начать отменять.

"Все должно быть продумано, включая негативные сценарии, как этот", - сказал один из французских чиновников.

Напомним, что Президент Франции продлил коронавирусный карантин в стране до 11 мая.

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