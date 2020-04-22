Полиция возбудила уголовное производство против мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива, который ранее нелестно высказался о представителях ромской национальности.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в Facebook.

"Недопустимо, когда должностное лицо позволяет себе общаться на языке вражды. Никто не имеет права дискриминировать людей по любому признаку, в том числе и по национальной или этнической принадлежности. Особенно возмущает, что в этих целях пытались использовать полицию", - заявил глава Нацполиции Игорь Клименко.

В отношении Марцинкива открыли уголовное дело в соответствии со 161 УК Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам. Теперь ему грозит штраф, исправительные работы на срок до двух лет или ограничение свободы до пяти лет без права занимать некоторые должности.

"Подчеркиваю, что полицейские насильно не заставляли лиц ромской народности покидать территорию области и никуда их не перевозили. Убежден, что следователи полиции во время досудебного расследования подробно разберутся в этой ситуации. Я призываю всех граждан к взаимоуважению и толерантному отношению", - добавил Клименко.

Также о ситуации высказался министр внутренних дел Арсен Аваков:

"Позиция городского главы недопустима! Национальная полиция - не карательная машина, господин председатель, Украина - не "совок", Франковск - не княжество!", - заявил он.

Напомним, мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, состоящий в партии "Свобода", во время оперативного совещания возмутился невыполнением своего поручения вывезти людей ромской национальности из города в Закарпатскую область. Как выяснилось, правоохранители лишь частично смогли выполнить распоряжение градоначальника.

Как сообщала "Страна", информация о том, что мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, который является членом партии "Свобода", дал распоряжение полиции вывезти ромов из города в Закарпатье, даже если они того не желают, докатилась до Посольства США. Американские дипломаты выразили обеспокоенность по поводу дискриминации и притеснениях ромов со стороны городского головы Ивано-Франковска.