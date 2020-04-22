В среду, 22 апреля, состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе в формате видеоконференции. На ней обсудили новый обмен пленными и ряд других вопросов.

Краткий отчет о встрече опубликовал Офис президента.

Сообщается, что украинская сторона "категорически отвергла" возможность закрепления особого статуса ОРДЛО в Конституции страны (отметим, что это является обязательством Украины по Минским соглашениям).

Также Украина инициировала создание в пределах ТКГ рабочей группы с участием представителей пограничных и таможенных служб Украины и России и посредников из ОБСЕ для выработки механизма восстановления Украиной контроля над участком государственной границы (отметим, что категорически против этого выступдают представители РФ и "ДНР/ЛНР", указывая, что по Минским соглашениям сначала должны пройти выборы и внесены изменения в Конституцию и только затем передан под контроль граница).

Участники ТКГ договорились о необходимости активизировать подготовку к открытию новых КПВВ на линии разграничения (отметим, что сейчас они фактически закрыты с обоих сторон на время карантина).

Украинская сторона также поздравила участников ТКГ с успешным обменом пленными, которое состоялось 16 апреля. Кроме того, Киев поддержал инициативу Генерального секретаря ООН о введении постоянного и бессрочного режима прекращения огня на линии разграничения.

Украинские представители разделили беспокойство представителей ОБСЕ по поводу блокирования работы СММ ОБСЕ на Донбассе.

Группа продолжила работу по определению следующих участков разведения сил и средств. А гуманитарная подгруппа - работу по формированию списков для следующего этапа обмена пленными.

Ранее "Страна" сообщала, что главы МИД стран "Нормандского формата" договорились о видеовстрече на следующей неделе.

Также мы писали, что Владимир Зеленский дал себе еще четыре года на завершение войны на Донбассе.