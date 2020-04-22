В Славянске и Мариуполе Донецкой области лабораторно подтверждены еще два новых случая заболевания коронавирусом.

Об этом сообщил глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко на странице Facebook в среду, 22 апреля.

"В Мариуполе наличие вируса подтвердили у 67-летнего мужчины, у которого накануне диагностировали пневмонию. В Славянске – у 60-летней женщины, которая вернулась из-за границы и находилась на самоизоляции. У нее также была предварительно диагностирована пневмония, а проведенное ПЦР-исследования на Covid-19 дало положительный результат", - написал Кириленко.

Таким образом, по его словам, по состоянию на вечер 22 апреля в Донецкой области - 21 лабораторно подтвержденный случай Covid-19 с момента введения карантина, из них один завершился летальным исходом, 10 пациентов выздоровели, 10 продолжают лечение.

"По городам заболеваемость выглядит следующим образом: 13 случаев в Мариуполе, по два - в Дружковке и Славянске, по одному - в Бахмуте, Белозерске, Мирнограде и Константиновке", - добавил глава администрации.

Также он обратился к жителям Донецкой области с просьбой обязательно соблюдать правила карантина, так как опасность не миновала.

"Остановить распространение вируса можем только совместными сознательными усилиями каждого из нас. Оставайтесь дома, мойте руки и заботьтесь о своем здоровье и здоровье своих близких. Будьте здоровы!", - подытожил Кириленко.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 22 апреля зафиксировано 6 592 случая заболевания Covid-19, при этом из ранее заболевших количество выздоровевших достигло 424, а скончавшихся – 174. За минувшие сутки было получено 467 сообщений о новых подтвержденных случаях заболевания, количество летальных случаев возросло на 13, количество случаев выздоровления - на 57.

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