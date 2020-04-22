Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили столичного специалиста по продвижению интернет-ресурсов, который, как утверждают в СБУ, для привлечения внимания к своим интернет-ресурсам распространял призывы нарушать карантин и раздувал панику по поводу коронавируса.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

Сотрудники спецслужбы установили, что популяризировать сайты и страницы в интернет жителю Киева таким образом предложили российские рекламщики, у которых он дистанционно учился на платных онлайн-курсах специалистов SMM. Молодой человек завел собственный Telegram-канал и организовывал тематические группы в популярных мессенджерах.

Задержанный рассказал, что в основном распространял интернет-контент, который ему предоставляли некие "российские наставники". Вся информация была направлена ​​на создание искусственной паники или содержала призывы к нарушению карантина. Выполняя рекомендации россиян, мужчина через интернет-ресурсы, ориентированные на аудиторию столичного региона, транслировал фейки об эпидемии в Украине, в том числе со ссылкой на непроверенные и российские источники.

Как считают в СБУ, публикуемые материалы создавали предпосылки к распространению паники, дискредитации действий власти и дестабилизации общественно-политической обстановки.

Изобличенный гражданин, как заявляют в СБУ, уже полностью признал свою вину, предоставил доступ к своим аккаунтам и сообществам, активно сотрудничает с правоохранителями. Материалы по его делу направлены в Нацполицию для принятия соответствующего процессуального решения.

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