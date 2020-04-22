В Киеве судят девушку, которая организовала вооруженное нападение на бывшего
Из мести своему бывшему парню двадцатилетняя девушка подговорила двух знакомых совершить на него разбойное нападение.
Вечером 15 января 2020, подозреваемая выманила потерпевшего из квартиры, а ее знакомые в подъезде напали на него, нанесли множественные телесные повреждения и, угрожая пистолетом, отобрали мобильный телефон.
Досудебное расследование в отношении группы лиц по подозрению в совершении разбойного нападения на 26-летнего киевлянина завершено.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
Правоохранителям удалось установить личности нападавших. По ходатайству прокуратуры к одному из мужчин применена мера пресечения в виде содержания под стражей, девушку поместили под домашний арест.
Сейчас обвинительный акт в отношении указанных лиц по подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 187 УК Украины (разбой, соединенный с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья лица, подвергшегося нападению, совершенное по предварительному сговору группой лиц) направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.
За совершенное преступление нападавшим грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Материалы в отношении еще одного нападающего выделены в отдельное производство, досудебное расследование в котором продолжается.
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