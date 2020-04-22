Из мести своему бывшему парню двадцатилетняя девушка подговорила двух знакомых совершить на него разбойное нападение.

Вечером 15 января 2020, подозреваемая выманила потерпевшего из квартиры, а ее знакомые в подъезде напали на него, нанесли множественные телесные повреждения и, угрожая пистолетом, отобрали мобильный телефон.

Досудебное расследование в отношении группы лиц по подозрению в совершении разбойного нападения на 26-летнего киевлянина завершено.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Правоохранителям удалось установить личности нападавших. По ходатайству прокуратуры к одному из мужчин применена мера пресечения в виде содержания под стражей, девушку поместили под домашний арест.

Сейчас обвинительный акт в отношении указанных лиц по подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 187 УК Украины (разбой, соединенный с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья лица, подвергшегося нападению, совершенное по предварительному сговору группой лиц) направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

За совершенное преступление нападавшим грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Материалы в отношении еще одного нападающего выделены в отдельное производство, досудебное расследование в котором продолжается.

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