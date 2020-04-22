Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков считает, что президент Украины Владимир Зеленский теоретически и практически может завершить конфликт в Донбассе до истечения своих полномочий. Только для этого нужно выполнить минские договоренности.

Об этом Песков заявил "РИА Новости".

Пресс-секретарь прокомментировал высказывание Зеленского о том, что он уверен в своей способности поставить точку в конфликте на Донбассе до конца президентского срока.

"И теоретически, и практически это возможно. Для этого достаточно выполнить последовательность шагов, уже довольно давно зафиксированную в минском комплексе мер", - сказал Песков.

Как писала "Страна", сегодня Владимир Путин и Ангела Меркель в телефонной беседе положительно оценили последний обмен пленными между Киевом и "ДНР" и напомнили Украине об особом статусе для Донбасса.

Также мы сообщали, что главы МИД стран Нормандского формата договорились о видеовстрече на следующей неделе.