Один из лунных календарей, на который ориентируются люди при планировании своих дел - календарь стрижек. Несмотря на то, что в начале мая парикмахерские еще не открываются, читатели все равно интересуются, когда лучше всего обращаться к мастеру. Тем более, что некоторые все равно делают стрижку и другие косметические процедуры на дому.

Астрологи уверены: в самые благоприятные лунные дни рекомендовано не просто делать стрижку, а можно даже кардинально менять имидж. Он окажется удачным, придется по вкусу.

В самые неблагоприятные дни - их в мае будет всего три - Звезды не рекомендуют стричься, краситься и делать любые манипуляции с волосами. Астрологи утверждают, что прическа окажется неудачной, волосы будут расти плохо, а услуги парикмахера в эти дни могут негативно отразиться на здоровье человека в целом.

Ниже мы публикуем лунный календарь стрижек на май 2020 года для мужчин и женщин. Под ним приводятся благоприятные, неблагоприятные и нейтральные дни для того, чтобы взаимодействовать с волосами. Отметим, что все они касаются не только стрижек, но и окрашивания.