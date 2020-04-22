На поминальные дни в Киевской области закроют все кладбища для посещений. На их территории можно будет только провести похороны.

Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Киевской ОГА Василий Володин, передает пресс-служба ведомства.

"Ввиду существующей опасности и после обсуждения с религиозными организациями в области пока запрещено посещение кладбищ, за исключением непосредственно погребений. Схожие шаги сделал и ряд других европейских государств в рамках борьбы с коронавирусом", - заявил он.

По словам Володина, христиане могут проводить поминки несколькими способами, в том числе, на Троицкую поминальную субботу, которая в этом году выпадает на 6 июня.

"Давайте не идти против Божьей воли и чтить памяти умерших не во вред здоровью живых", - добавил он.

В Киевской области закрывают все кладбища для посещений. Будут только хоронить. Видео: YouTube / Киевская ОГА

Отметим, Радоница в 2020 году состоится во вторник, 28 апреля.

Напомним, накануне Радоницы (Гробков) - дня первого после Пасхи общецерковного поминовения усопших главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко порекомендовал органам местного самоуправления закрыть кладбища для посещения в поминальные дни. Это связано с угрозой распространения коронавируса.

Как сообщала "Страна", на уже закрытом для новых захоронений Лесном кладбище Киева обустраивают новый большой сектор погребений для жертв коронавируса. Он будет на месте центральной аллеи.