В Донецкой области в поминальные дни закроют кладбища, исключения будут сделаны только для похорон. Посещение кладбищ будет запрещено в рамках мер по противодействию распространения коронавирусной болезни.

Об этом сообщает департамент информационной и внутренней политики Донецкой областной государственной администрации.

По словам директора Донецкого областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Василия Гончаренко, согласно постановлению главного государственного санитарного врача Украины, местным органам исполнительной власти, органам местного самоуправления, для противодействия распространению Covid-19 в местах пребывания массового скопления людей рекомендуется закрыть для посещения кладбища.

Исключение составляют случаи захоронения умершего при условии проведения ритуальных обрядов с соблюдением противоэпидемических правил, в частности, участия не более 10 человек и обеспечения расстояния между присутствующими не менее 1,5 метра.

"Важно избегать скоплений людей в поминальные дни, чтобы не вызвать всплеск пандемии. Никто не запрещает посетить кладбище раньше или позже, если не будет наплыва", - сказал Гончаренко.

Раннее мы сообщали, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко хочет закрыть кладбища для посещения в поминальные дни. Это связано с угрозой распространения коронавируса.

Также мы писали, что в Николаеве привлекут полицию, чтобы не пускать людей на кладбища в поминальные дни.