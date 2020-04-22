Страх заразиться коронавирусом привел в США к участившимся случаям отравлений чистящими и дезинфицирующими средствами. Пытаясь обезопасить себя от болезни, многие люди дезинфицируют все, что можно и делают это неправильно.

Об этом сообщает научно-популярный портал Naked Science со ссылкой на информацию Национальной системы данных США о ядах (NPDS).

В NPDS посчитали, что с января по март в стране зафиксировали 45 550 обращений в токсикологические центры по поводу последствий воздействия чистящих и дезинфицирующих средств. Это на 20,4% больше, чем число аналогичных обращений в январе-марте 2019 года, и на 16,4% выше числа обращений за первые три месяца 2018-го.

Рост числа негативных воздействий, связанных с бытовой химией, отмечается во всех возрастных группах.

В 2020 году наибольший прирост по сравнению с предыдущим годом наблюдается по количеству отравлений отбеливателями (прирост на 62,1%). Также отмечен значительный рост количества обращений, связанных с использованием неспиртовых дезинфектантов и обеззараживающих средств для рук (на 36,7%). Большая часть обращений связана со вдыханием паров дезинфектантов и чистящих средств.

Непонимание принципов действия дезинфицирующих препаратов и паника приводят к тому, что люди травят себя и своих близких, устраивая дома "химические лаборатории". Например, одна женщина обратилась за медицинской помощью из-за проблем с дыханием и кашлем после того, как пыталась мыть купленные продукты в раковине, заполненной горячей водой, уксусом и 10%-ным раствором отбеливателя.

Неаккуратное обращение с дезинфекторами часто вызывает отравления среди маленьких детей. Отмечается высокий процент госпитализации детей дошкольного возраста, которые дышали или даже пробовали спиртосодержащие дезинфектанты - по недосмотру или из-за того, что родители беспечно оставили средства на видном месте.

В США утверждают, что предоставленные токсикологическими центрами данные не отражают реальной картины происходящего, так как за медицинской помощью обращаются далеко не все пострадавшие.

Причинами роста отравлений специалисты называют не только страх заболеть, но и сообщения СМИ о критической нехватке бытовой химии в магазинах из-за эпидемии Covid-19. Кроме того, многие люди просто неправильно применяют чистящие и дезинфицирующие средства: нарушают рекомендованные дозировки, смешивают несколько агрессивных субстанций, не используют перчатки и не проветривают помещения.

Как писала "Страна", сегодня украинский Кабмин ввел госрегулирование цен на некоторые антисептики и дезинфицирующие средства.

Мы также сообщали, что в киевском СИЗО нет дезинфекторов и средств защиты для борьбы с коронавирусом.