Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила и блокировала нелегальную миграцию через государственную границу в страны Евросоюза.

Об этом сообщает ГУ СБУ в Киеве и Киевской области на странице Facebook.

По предварительным данным следствия, гражданин одной из стран Центральной Азии организовал механизм незаконной переправки иностранцев в страны ЕС. Он обеспечивал своим клиентам переход вне контрольно-пропускными пунктами на государственной границе Украины с Румынией.

Правоохранители задержали злоумышленника и четырех граждан Восточной Азии, нелегально находились на территории Украины, во время подготовки к пересечения государственной границы. Свои услуги злоумышленник оценил в 3,5 тысячи долларов США за каждого из мигрантов.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины решается вопрос о сообщение фигуранту о подозрении и избрании меры пресечения. Продолжаются следственные действия.

Мероприятия по разоблачению и блокировки незаконной миграции проводились совместно со следственным отделом Святошинского УП ГУ Нацполиции в Киеве.

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