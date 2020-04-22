СБУ поймала азиата, который переводил нелегалов через границу с Румынией
Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила и блокировала нелегальную миграцию через государственную границу в страны Евросоюза.
Об этом сообщает ГУ СБУ в Киеве и Киевской области на странице Facebook.
По предварительным данным следствия, гражданин одной из стран Центральной Азии организовал механизм незаконной переправки иностранцев в страны ЕС. Он обеспечивал своим клиентам переход вне контрольно-пропускными пунктами на государственной границе Украины с Румынией.
Правоохранители задержали злоумышленника и четырех граждан Восточной Азии, нелегально находились на территории Украины, во время подготовки к пересечения государственной границы. Свои услуги злоумышленник оценил в 3,5 тысячи долларов США за каждого из мигрантов.
В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины решается вопрос о сообщение фигуранту о подозрении и избрании меры пресечения. Продолжаются следственные действия.
Мероприятия по разоблачению и блокировки незаконной миграции проводились совместно со следственным отделом Святошинского УП ГУ Нацполиции в Киеве.
Ранее мы писали, что польские заробитчане массово возвращаются домой из-за рубежа после повальных сокращений на фоне тотального карантина.