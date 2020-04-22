В Офисе президента Украины произошла кадровая перестановка. Владимир Зеленский уволил Анну Коваленко с должности заместителя руководителя Офиса президента. На ее место назначен Роман Машовец.

Соответствующие указы под номерами 152/2020 и 153/2020 от 22 апреля обнародованы на сайте главы государства.

В Офисе поблагодарили Коваленко за работу и поздравили ее с назначением на должность советника министра развития громад и территорий.

"Накануне местных выборов это очень ответственное направление работы, где требуется эффективная координация усилий профильных институтов в формате новой региональной политики Офиса президента Украины", - отметили у Зеленского.

В Офисе сообщили, что Коваленко уже в новой роли проходит специальную проверку и сразу приступает к работе без перерыва на отдых.

Что касается Машовца, то он родился в 1976 году. Окончил Военно-дипломатическую академию и является ветераном военной разведки и специального назначения. С июля 2014 занимался организацией военно-технической помощи для украинской армии. В 2015 году вошел в рабочую группу при Администрации президента Петра Порошенко по созданию Сил специальных операций ВСУ.

Одна из главных задач Машовца на новой должности - завершение подготовки Стратегии национальной безопасности и обороны страны.

Андрей Ермак во время совещания, посвященного национальной безопасности и обороны страны, представил своего нового зама. Машовец взял слово и сказал о важности пересмотра отдельных документов, касающихся оборонного сектора безопасности. По его мнению, нужно наладить четкую координацию между законодательной и исполнительной ветвями власти, а также Офисом президента для системной работы над решением актуальных проблем этой сферы.

Как писала "Страна", 15 апреля Зеленский назначил бывшую работницу "Студии "1+1" Елену Ницко членом Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

А в конце марта президент утвердил нового зама главы СБУ.