Ученые из Центра инфекционных болезней в Гуанчжоу (Китай) опровергли мнение о пользе противовирусных препаратов "Лопинавир/Ритонавир" и "Арбидол" в борьбе с Covid-19.

Результаты их исследования опубликовал сайт MedicalXpress.

Названные препараты Национальная комиссия здравоохранения Китая 19 февраля включила в список рекомендованных для лечения коронавирусной инфекции. Их применение было обосновано экспериментами in vitro (то есть в пробирке) и результатами испытаний с коронавирусами SARS и MERS.

В клинических испытаниях лекарств приняли участие 86 пациентов с заболеванием легкой и средней степени тяжести. 34 из них назначили "Лопинавир/Ритонавир", 35 - "Арбидол", еще 17 человек получали плацебо. Все три группы показали сходные результаты при контроле после первой и второй недель.

Врачи не заметили у больных ни смягчения симптомов, ни улучшения результатов компьютерной томографии легких. При этом пациенты из первых двух групп жаловались на диарею, тошноту и снижение аппетита, а получавшие плацебо не испытывали никаких побочных эффектов.

"Судя по нашим выводам, врачи должны тщательно подумать, прежде чем выписывать зараженным пациентам эти препараты", - сказал один из авторов исследования.

Он добавил, что пока единственными действенными средствами в борьбе с коронавирусом остаются карантин и поддержание общей физической формы.

Эффективность "Лопинавира/Ритонавира" также сейчас проверяют в Великобритании. Там еще хотят испытать, насколько действенно переливание плазмы от людей, переболевших Covid-19. Первые результаты исследований будут готовы в июне.

Как писала "Страна", в конце марта в эффективности "Арбидола" для лечения нового коронавируса усомнились в ВОЗ.

Однако на волне новостей о включении лекарства в китайский список рекомендованных препаратов "Арбидол" начали выметать из аптек в Украине.