Владимир Зеленский заявил о своей готовности уволить нового генерального прокурора Ирину Венедиктову, если она не покажет результатов работы. Об этом он сказал в фильме "Год президента Зеленского".

"Был один генпрокурор, он показал результат, но результат низкий. Увы, но так и есть. Надо признавать. Уволен этот генпрокурор, взяли другую. Будем смотреть, ждать результат. Если она не покажет результата, будет третий генпрокурор", – сказал Зеленский.

Слова о Венедиктовой см. с 16:30

Ранее "Страна" писала, что в этом же фильме Зеленский охарактеризовал состояние правоохранительной системы как хаос.

Также мы цитировали мнение президента о том, что вина за его проваленное обещание наказать коррупционеров лежит на украинцах.