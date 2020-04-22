Требование мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива от полиции вывезти из города представителей ромского сообщества является проявлением не только языка вражды, но и призывом к нарушениям прав этнической группы.

Об этом заявила неправительственная организация Amnesty International.

В организации отметили, что официальные лица, позволяющие себе подобные высказывания, должны быть привлечены к ответственности.

"Заявления, прозвучавшие от мэра Ивано-Франковска, являются недопустимым нарушением прав человека, особенно если учесть, что это уже не первое подобное (дискриминационное) заявление главы города. Высказывания господина Марцинкива имеют признаки языка вражды и могут привести к разжиганию ненависти в отношении отдельных групп населения, особенно сейчас, во времена неопределенности и социальной напряженности", - сказала директор Amnesty International Украина Оксана Покальчук.

По ее словам, озвученные указания городского головы о необходимости вывезти представителей ромской общины из города напрямую нарушают права лиц на свободу передвижения и свободный выбор места жительства, закрепленные в украинском законодательстве.

"Официальные лица, позволяющие себе подобные высказывания, должны быть привлечены к ответственности", - подчеркнула Покальчук.

Она также добавила, что полиция города в своих действиях должна руководствоваться Законом Украины "О национальной полиции" и Законом Украины "О принципах предотвращения и противодействия дискриминации в Украине", в которых четко прописан запрет на любые привилегии или ограничения, в том числе по признаку расы, цвета, кожи, этнического и социального происхождения и т.п.

Напомним, на видео попало, как на оперативном совещании мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив возмутился тем, что полиция не справилась с поручением вывезти из города ромов в Закарпатье. Градоначальник заявил, что полиция должна "запаковать" ромов, погрузить в автобус и вывезти.

Также мы писали, что Американские дипломаты обеспокоились по поводу дискриминации и притеснениях ромов со стороны Руслана Марцинкова.