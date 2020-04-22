Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко раскритиковал действия власти по противодействию распространению коронавируса. Он назвал предпринимаемые меры "бессистемной суетой, которая погубит экономику".

Слова руководителя партии приведены на ее официальной странице.

По убеждению Бойко, страна оказалась в тяжелейшей ситуации в первую очередь из-за неспособности власти предвидеть развитие событий с эпидемией коронавируса и своевременно предпринимать необходимые меры. Деятельность правительства сейчас выглядит "бессистемной суетой".

Как сказал Бойко, бестолковость действий власти привела к тому, что украинское общество утрачивает уверенность в завтрашнем дне, а социальная напряженность нарастает.

"Граждане, доедающие последние запасы, и бизнес, несущий огромные убытки, пребывают в растерянности. По оценкам экспертов, количество безработных в стране достигает 3 млн, остановились 45% предприятий", – констатировал политик.

Он отметил, что, несмотря на это, Кабинет министров 22 апреля принял решение о продлении карантина до 11 мая, так и не ознакомив украинцев с какими-либо внятными расчетами обоснованности таких мер.

"Скорее всего, по причине их отсутствия. Лишь после окрика президента премьер-министр недавно обрисовал туманные перспективы смягчения карантинных ограничений. При этом призвал граждан приготовиться провести ближайшие годы в режиме выживания на зарплату в 6-8 тысяч гривен. Больший цинизм трудно себе представить", – заявил руководитель политсилы.

Бойко считает, что нужные людям и экономике решения Кабмин принимает с большими задержками.

"Лишь на сегодняшнем заседании правительство внесло изменения в свои постановления,

Бойко напомнил, что почти месяц назад в "ОПЗЖ" разработали Антикризисный план - перечень системных мер по оживлению экономики и поддержке граждан. Однако власть решила его проигнорировать, "хотя сама оказалась неспособна предложить стране комплексный план эффективной борьбы с последствиями эпидемии".

Бойко призвал правительство переступить через свои политические амбиции, вспомнить о своей ответственности перед страной и приступить к выполнению Антикризисного плана, разработанного оппозицией.

Сегодня "Страна" подробно рассказывала, какие решения по социальной сфере сегодня принял Кабмин.

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