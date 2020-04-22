В четверг, 23 апреля, почти на всей территории Украинеы ожидается солнечная погода без осадков. Лишь днем на севере левобережья местами может пойти небольшой дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ближайшей ночью температура воздуха опустится до +1-6 градусов. На большей территории, кроме крайнего юга и Закарпатья, ожидаются заморозки на поверхности почвы 0-5 градусов, в Карпатах, Сумской и восточных областях - заморозки и в воздухе 0-5 градусов.

В Дневные часы прогреется до +12-17, на западе страны до +19. Холоднее всего будет на высокогорье Карпат - до +4-9 градусов.

Ранее "Страна" писала о том, что в среду в Украине будет холодно и ветрено, потепление придет только с четверга.

Также мы сообщали, что синоптики предупредили киевлян о серьезных заморозках сразу после Пасхи.