Сегодня, 24 апреля, на небе будет молодая растущая Луна, не стоит ждать и магнитной бури. Эта пятница подойдет для налаживания коммуникаций с коллегами, решения семейных проблем. В целом день будет продуктивным и полезным. Что именно Звезды прогнозируют для каждого конкретно знака Зодиака - читайте ниже в гороскопе на 24 апреля 2020 года.

Овен (21.03 - 20.04)

Свои эмоции Овнам сегодня стоит держать при себе. В ситуациях, когда захочется повышать голос, нужно сдерживаться - вы можете обидеть своего собеседника. Лучше в спокойной обстановке сядьте, обсудите и разложите все по полочкам.

Телец (21.04 - 20.05)

Не преувеличивайте масштаб ситуации, которая случилась в вашей жизни. В данном случае мысли могут быть материальными, поэтому не накликайте беду сами на себя. Мыслите позитивно и побольше конструктива.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Если откладывать деньги на черный день, то он обязательно настанет. Поэтому лучше или копите на мечту, или тратьтесь на то, что доставляет вам удовольствие. Также, если есть возможность, сделайте подарочек своим близким, пусть и небольшой.

Рак (22.06 - 22.07)

Возможно, вам показалось, что сейчас с вами не идут на контакт люди, с которыми вы ранее хорошо общались. Не исключено, что сейчас они отвернулись из-за того, что некоторое время назад вы проявили безразличие к их проблемам. Сделайте выводы на будущее.

Лев (23.07 - 23.08)

Если вам показалось, что вы идете не по тому пути, самое время обратиться к своей жизненной карте. Быть может, вы случайно свернули с намеченной дороги. Сейчас все можно исправить - загляните в свою душу и задайтесь вопросом, что именно вам остро нужно.

Дева (24.08 - 23.09)

Не стоит рассчитывать, что на агрессию люди будут отвечать вам хорошими эмоциями. Отдавайте добро! Сегодня особенно нужно поддержать самого близкого человека, чтобы он не расстраивался и не отчаивался. Сами же вы получите важный сигнал, который нельзя игнорировать.

Весы (24.09 - 23.10)

Любовь, забота, уют - вот то, что вам нужно отдавать сегодня. В этот день Весам лучше меньше говорить, но больше слушать. Если ваш интерес будет поддельным, это сразу заметят. Поэтому следует быть искренними.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Не пытайтесь обманывать себя. Наоборот, взгляните трудностям прямо в глаза, не уходите от ответов на болезненные вопросы. Вы сможете преодолеть их. Главное - сделать рывок, к которому вы давно готовы морально.

Стрелец (23.11 - 21.12)

У Стрельцов может наладиться финансовое положение. Увеличится доход. Для этого, возможно, придется вспомнить те знания и навыки, которые вы подзабыли. Это не должно вас волновать, более того, вы даже получите удовольствие.

Козерог (22.12 - 20.01)

В отношении дел сердечных может образоваться "любовный фронт" - придется и оправдываться, и просить прощения. Для тех, у кого пока нет пары, это может быть применимо к ближайшему кругу общения. В любом случае, эмоции охладить удастся, волнения излишни.

Водолей (21.01 - 20.02)

Водолеям сегодня рекомендовано связаться со своими родственники, поинтересоваться их делами и здоровьем. При необходимости постарайтесь помочь им материально или просто выслушайте их беспокойства. Не замыкайтесь в себе.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Рыбам не следует сомневаться в себе, своих силах и знаниях. Возможно, некоторые специально захотят пошатнуть это чувство в вас сегодня, но не поддавайтесь на провокации. В качестве бонуса ваш вечер пройдет уже в спокойной душевной атмосфере.

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