В зоне отчуждения пожарные продолжают тушить лесные пожары. Спасателям помогают работники лесных пожарных станций "Северная Пуща". Огонь горит на территории Лубянского, Дитяткивского, Денисовицкого, Корогодского, Котовского и Паришивського лесничеств.

Об этом сообщило Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения.

"Предпринимаются все возможные меры по максимальному пролитию отдельных очагов тления травяного настила, пеньков, лесной подстилки и остатков древесины с целью предотвращения возникновения пожаров и недопущения новых", - сообщили в агентстве.

В пресс-службе отметили, что основные усилия направлены на локализацию трех ячеек - в селе Рассоха, селе Кривая Гора и селах Рудьки и Буряковка. Там тлеют пеньки и торфяники.

С неба воду сбрасывает авиация.

К тушению пожаров привлечено 1202 человек личного состава и 288 единиц техники. В том числе четыре и два самолета АН-32П. За сутки 22 апреля пожарные сделали 116 сбросов - 268 тонн воды.

Инженерная техника ГСЧС окапывает территорию, чтобы не дать огню разойтись по сухой траве, а техника Вооруженных Сил Украины прокладывает путь пожарным по лесу. Продолжаются работы по созданию минерализованных полос инженерной техникой.

Угрозы объекту "Укрытие", хранилищу радиоактивных отходов и другим критическим объектам зоны отчуждения нет. Сейчас скорость ветра увеличилась и достигает 24 км в час. Радиационная ситуация находится под контролем.

Ранее "Страна" писала, что в сети появилось видео пожаров в Чернобыле, снятое с высоты птичьего полета.

Также мы рассказывали, что в Чернобыльской зоне началось тление торфяников.