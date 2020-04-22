Возвращаясь в Украину, ночью 21 апреля, мужчина попытался прорваться через украинско-польскую границу. Во время опасного маневрирования нарушитель нанес травму сотруднику Госпогранслужбы, осуществив наезд на пограничника.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"В среду, 21 апреля, в 22:30 на пункт пропуска Ягодин на авто польской регистрации прибыл гражданин Украины. Получив контрольный талон, мужчина вероятно решил, что с него достаточно формальностей и на большой скорости двинулся вперед, оставив погранично-таможенный контроль позади", - говорится в сообщении.

Разбив шлагбаум, водитель совершил наезд на средство принудительной остановки, чем повредил все 4 колеса автомобиля.

По результатам медицинского освидетельствования алкогольных или наркотических веществ в организме человека не обнаружено. Запрещенных вещей и предметов при осмотре не найдено. Причину своего поступка он объяснить не смог.

По указанным фактам на злоумышленника пограничники составили протоколы об административных правонарушениях по ч.1 ст. 204-1, ст. 185-10, 202 КУоАП. К Нацполиции направили сообщение об обнаружении уголовного преступления по ст. 345 УК.

Кроме того, сотрудники Нацполиции составили протоколы осмотра места происшествия, в том числе об административных правонарушениях по ч.1 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов на право управления таким транспортным средством или не предъявило их для проверки, или в отношении которого установлено временное ограничение в праве управления транспортными средствами).

Напомним, 27 марта, Украина полностью прекратить пассажирские перевозки через границы страны. Кто не успел вернуться к этому сроку в Украину на чартерах или спецпоездах, сможет добраться теперь только на автомобильном транспорте

Также мы сообщали, что пассажиропоток на границе Украины побил исторический минимум - рубежи страны пересекли менее 7 тыс. человек.