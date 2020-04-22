Нацгвардия изолировала общежитие в Вишневом, где обнаружена вспышка коронавируса. Количество заболевших растет
Национальная гвардия обеспечивает карантинные мероприятия в городе Вишневом Киевской области, где зафиксирована массовая вспышка коронавируса в одном из общежитий. Нацгвардейцы оцепили здание общежития.
Об этом сообщается в Facebook Министерства внутренних дел.
В общежитии проживает примерно 300 человек. Все они находятся в изоляции. Сейчас с помощью ПЦР-тестов всех жильцов проверяют на наличие коронавируса.
Обитатели дома оказались полностью изолированы от мира, посетителей к ним не пускают. Доставку им продовольственных товаров, лекарств и средств личной гигиены организуют работники Национальной полиции, местные власти и волонтеры.
В МВД упомянули о том. что двое жильцов общежития уже умерли от коронавируса, а еще 37 инфицированы, в том числе дети. Трое заболевших находятся в реанимации.
Между тем секретарь Вишневского городского совета Сергей Пышный рассказал СМИ, что сейчас стало известно о заражении еще 12 человек. Итого в здании 49 заболевших.
Пышный добавил, что в изоляции обитатели общежития будут находиться две недели.
Как сообщала "Страна", в Киево-Святошинской районной больнице дополнительно освободили отделение на 65 мест для приема больных коронавирусом из этого общежития.
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