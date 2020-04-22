Больную коронавирусом пятилетнюю девочку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Ребенка спасают в Черновицкой области. Об этом сообщается на странице облгосадминистрации в соцсети.

"В реанимации областной детской больницы находится 5-летняя девочка из Черновцов. Она в тяжелом состоянии, подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. У девочки диагностировали коронавирус", говорится в сообщении.

Также уточняется, что по состоянию на 22 апреля, в больницах области 47 пациентов пребывают в тяжелом состоянии, из них в реанимации - 35, на аппаратах искусственной вентиляции легких - 6.

Сейчас в медицинских учреждениях Буковины находятся 409 человек. Из них у 188 пациентов подтвержден коронавирус, остальные - с подозрением.

В Черновицкой области выявлено наибольшее количество больных СOVID-19 в Украине - 1053 человека, более 30 человек заболевших скончались.

Ранее "Страна" писала о том, что под Днепром выявили еще 20 больных коронавирусом. Они контактировали с сектантами из Першотравенска.

Также мы сообщали, что в Харькове патрульный полицейский заразился коронавирусом.