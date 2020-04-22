Кабинет министров Украины на заседании 22 апреля смягчил некоторые карантинные меры, несмотря на то, что продлил жесткий карантин до 11 мая. Правительство разрешило проезд в общественном транспорте донорам крови. Также принудительная обсервация заменена на самоизоляцию.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе онлайн-брифинга.



"Это продиктовано в том числе тем, что у нас резко упали запасы крови и нам это очень необходимо, потому что жизнь не останавливается и дальше нуждается в том числе при хирургических вмешательствах. Также мы позволили привлекать к работе отдельные категории работников без прохождения обязательного профилактического осмотра, срок которого пришелся на период карантина", - сказал министр.



Также были смягчены условия по обсервации для граждан, вернувшихся из-за границы.



"Отдельно об обязательности прохождения обсервации людей, которые приезжают из-за рубежа, было изменено на возможную самоизоляцию при установке у себя соответствующего приложения "Дия", - сказал Степанов.



Ранее "Страна" писала, что украинские школьники будут учиться дистанционно до конца мая.

Также мы рассказывали, что Шмыгаль сообщил, что Украина будет выходить из карантина в пять этапов.