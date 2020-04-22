Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас анонсировал на следующей неделе встречу глав МИД стран "нормандского формата". Она пройдет в режиме видеоконференции.

Об этом сообщает "ТАСС" со ссылкой на пресс-службу немецкого дипломатического ведомства.

По словам Мааса, на днях он общался с французским, российским и украинским коллегами.

"Мы констатировали, никто не оспаривал, что большая часть решений парижского саммита пока еще не реализованы. Наконец начался обмен пленными. Важно придать новый импульс процессу исполнения решений", - сказал министр.

С этой целью дипломаты и договорились о видеоконференции в нормандском формате на уровне министров иностранных дел на следующей неделе.

Как сообщала "Страна", 10 апреля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина работает над получением принципиального согласия на проведение встречи "нормандской четверки".

Напомним, 16 апреля на Донбассе состоялся обмен пленными между Украиной и "ДНР".

